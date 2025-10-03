김하성 이정도였나! → "애틀란타가 '모든 것' 걸어도 놓칠 수 있다" 美매체 강력 우려

애틀란타 브레이브스가 김하성을 쉽게 잡지 못할 수도 있다고 미국 매체가 경고했다.
미국 '스포르팅뉴스'는 2일(한국시각) '애틀란타가 김하성을 붙잡기 위해 모든 것을 걸 수도 있다. 그럼에도 김하성을 잃을 수 있다는 우려는 매우 현실적'이라고 진단했다.AFP연합뉴스

애틀란타 브레이브스가 김하성을 쉽게 잡지 못할 수도 있다고 미국 매체가 경고했다.
미국 '스포르팅뉴스'는 2일(한국시각) '애틀란타가 김하성을 붙잡기 위해 모든 것을 걸 수도 있다. 그럼에도 김하성을 잃을 수 있다는 우려는 매우 현실적'이라고 진단했다.AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스가 김하성을 쉽게 잡지 못할 수도 있다고 미국 매체가 경고했다.

미국 '스포르팅뉴스'는 2일(한국시각) '애틀란타가 김하성을 붙잡기 위해 모든 것을 걸 수도 있다. 그럼에도 김하성을 잃을 수 있다는 우려는 매우 현실적'이라고 진단했다.

김하성은 불과 1개월 만에 몸값이 수직 상승했다. 최소 연간 2000만달러(약 280억원) 이야기가 나온다.

스포르팅뉴스는 '그래도 애틀란타 입장에서 희망적인 소식인 FA 시장에서 김하성이 제일 합리적인 가격일 수 있다는 것'이라고 충고했다.

김하성은 2025시즌을 앞두고 탬파베이 레이스와 1+1년 2900만달러(약 404억원)에 계약했다. 2025년 연봉 1300만달러, 2026년 연봉 1600만달러다. 2026년 계약은 김하성 마음이다. 연봉 1600만달러를 받고 잔류해도 되고 옵트아웃을 선언, FA 시장에 나와도 된다.

김하성은 탬파베이에서 기대에 미치지 못했다. 24경기 홈런 2개 타율 2할1푼4리 OPS(출루율+장타율) 0.611에 그쳤다. 탬파베이는 9월 2일 김하성을 방출했다.

방출과 동시에 애틀란타가 김하성을 낚아챘다. 김하성은 애틀란타에 와서 귀신 같이 부활했다. 애틀란타가 김하성을 영입했을 때만 해도 '도박'이라는 평가였다. 김하성이 1600만달러 값어치를 할 수 있을까에 대한 물음표가 크던 상황이었다. 그러나 김하성은 24경기 3홈런 타율 2할5푼3리 OPS 0.684로 살아났다. 애틀란타의 도박이 성공한 것을 넘어서 FA 대박까지 터뜨리게 생겼다.


Sep 26, 2025; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (9) throws the ball first base for the out against the Pittsburgh Pirates during the eighth inning at Truist Park. Mandatory Credit: Jordan Godfree-Imagn Images

Sep 20, 2025; Detroit, Michigan, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (9) scores a run in the eighth inning against the Detroit Tigers at Comerica Park. Mandatory Credit: Rick Osentoski-Imagn Images

스포르팅뉴스는 '김하성은 유격수로서 확실한 필요성을 충족시켰다. 영향력 있는 선수로 다시 자리매김했다. 이제 그는 리그 전체의 주목을 받고 있다'고 전했다.


디애슬레틱은 '김하성이 옵트아웃을 행사하기 전에 애틀란타가 연장 계약을 체결해야 한다'고 짚었다.

디애슬레틱은 김하성의 몸값이 최소 3년 6500만달러(약 905억원)에서 시작할 것이라고 예상했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

