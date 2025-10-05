'페디까지 넘었다' 재계약 거절하고 ML 가나요? "어디 가는지 한번 보…

'페디까지 넘었다' 재계약 거절하고 ML 가나요? "어디 가는지 한번 보시죠"

기사입력 2025-10-06 00:02


라일리 톰슨. 사진=나유리 기자

[창원=스포츠조선 나유리 기자]"과연 어떻게 되는지 한번 지켜보시죠."

NC 다이노스 라일리 톰슨이 공동 다승왕으로 정규 시즌 일정을 모두 마쳤다. 라일리는 4일 창원 NC파크에서 열린 SSG 랜더스와의 맞대결에서 선발 투수로 등판해 5⅓이닝 동안 5안타(1홈런) 7탈삼진 1볼넷 1실점으로 호투하면서 선발승을 거뒀다.

시즌 30경기에서 17승7패 평균자책점 3.45의 성적을 기록한 라일리는 한화 이글스 코디 폰세와 함께 나란히 공동 다승왕으로 개인 타이틀을 거머쥐었다. 투수 4관왕에 오른 폰세와 더불어 투수 부문 개인 타이틀을 수상하는 유일한 타 선수다.

라일리는 "폰세와 같은 기록을 가지고, 그의 1등 자리를 같이 나눌 수 있어서 굉장히 좋다"며 웃었다.


19일 창원NC파크에서 열린 롯데와 NC의 경기, NC 선발투수 라일리가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.19/
동시에 구단 탈삼진 부문 신기록도 썼다. 라일리는 마지막 등판에서만 탈삼진 7개를 추가했는데, 시즌 탈삼진 개수를 216개로 마쳤다. 이는 에릭 페디를 넘어서는 NC 구단 최다 탈삼진 신기록이다. 페디가 2023시즌 209탈삼진을 기록했는데, 라일리가 이 기록을 216개로 늘렸다.

라일리는 "개인적으로 욕심이 났던 기록이다. 사실 최근 몇주 동안 그 기록을 너무 많이 의식해서인지 원하는대로 삼진이 많이 안나왔다. 그러다보니 어느정도 마음을 내려놓고 투구에 집중하다보니까 자연스럽게 좋은 기록이 나왔다"며 기뻐했다.

리그 탈삼진 부문 순위에서도 단독 3위다. 1위 폰세가 252탈삼진, 2위 SSG 앤더슨이 245탈삼진 그리고 라일리가 그뒤를 이었다. 폰세와 앤더슨이 워낙 괴물같은 시즌을 보내서 그렇지, 사실 라일리 역시 대단한 기록이다. 그래도 그는 "전혀 상관 없다. 폰세와 앤더슨이 정말 좋은 투수들이고, 그들이 훌륭한 기록을 세운 것이기 때문에 나의 순위는 중요하지 않다"며 덤덤하게 답했다.


26일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. NC 선발투수로 등판한 라일리. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.26/
정규 시즌 마지막 경기에 등판하면서, 라일리의 와일드카드 결정전 등판은 사실상 불발됐다. 일단 엔트리에 포함은 됐지만, 이변이 없다면 라일리는 NC가 준플레이오프 시리즈에 진출해야 선발 등판 기회를 얻을 것으로 보인다. NC가 와일드카드 결정전을 통과하지 못한다면, 라일리의 시즌도 그대로 끝이다.


선수단과 함께 대구로 향하는 라일리는 "더그아웃에서 가장 목소리가 큰 치어리더가 되겠다. 또 내가 선발 등판할 날을 기다리며 철저하게 준비를 할 생각"이라고 밝혔다.


14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 라일리가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/
라일리는 NC에서, 한국에서 보낸 올 시즌에 대해 "일생에 한번 올까 말까 한 기회"라며 모든 관계자들과 팬들에게 감사 인사를 전했다.

다음 시즌 그는 어디서 뛰게 될까. 올해 활약상을 감안했을때 메이저리그 재도전도 충분히 가능할 수 있다. 라일리는 다음 시즌 거취를 묻는 질문에 웃으면서 "지금은 뭐라 답하기 어렵다. 제가 어디에서 뛰게 될지 같이 지켜보시죠"라며 확답은 미뤘다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

