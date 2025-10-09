'이럴수가' FA 100억 최대어까지 압살했다…KIA 도대체 얼마를 더 줘야 할까

최종수정 2025-10-10 01:22

'이럴수가' FA 100억 최대어까지 압살했다…KIA 도대체 얼마를 더 …
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KBO리그 KIA와 삼성의 경기. KIA 최형우가 7회 안타를 날리며 KBO리그 4,300루타를 달성했다. 힘차게 타격하는 최형우. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.06.11/

[스포츠조선 김민경 기자] 42살 베테랑은 정상에서 내려올 생각이 없다. KIA 타이거즈 최형우가 개인 통산 8번째 골든글러브를 사실상 확정했다.

KBO는 9일 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 골든글러브' 후보를 발표했다. 최형우는 KT 위즈 강백호와 함께 지명타자 부문 후보에 이름을 올렸다. 최형우가 모든 타격 지표에서 강백호에 앞서기에 골든글러브 수상이 유력하다. 지난해 본인이 세운 최고령(40세 11개월 27일) 수상 기록을 다시 갈아치울 전망이다.

강백호는 다가올 겨울 FA 최대어로 평가받는다. 몸값이 최소 100억원을 넘길 것이란 예상이 나온다. 20대 중반 어린 나이에 확실한 수비 포지션이 없는 게 물음표긴 하지만, 타선 강화 효과는 확실할 것이란 전망이다. 2018년 2차 1라운드 전체 1순위로 KT에 입단했을 때부터 천재 타자로 불릴 정도로 타격에는 재능이 있었다.

하지만 강백호는 올해 발목 부상으로 장기 이탈하면서 좋은 성적을 내지 못했다. 타석에서 기복이 있었던 것도 사실이다. 95경기, 타율 0.265(321타수 85안타), 15홈런, 61타점, OPS 0.825에 그쳤다. 올해 성적만 놓고 보면 FA 100억원설이 머쓱하긴 하다.


'이럴수가' FA 100억 최대어까지 압살했다…KIA 도대체 얼마를 더 …
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 3루 황재균의 적시타 때 득점한 강백호가 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

'이럴수가' FA 100억 최대어까지 압살했다…KIA 도대체 얼마를 더 …
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 4회 롯데 나균안 상대 동점 3점 홈런을 날린 KIA 최형우. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/
최형우는 FA 최대어로 평가받는 강백호를 실력으로 압도했다. 133경기, 타율 0.307(469타수 144안타), 24홈런, 86타점, OPS 0.928을 기록했다. 출루율(0.399)과 OPS 부문 5위, 장타율(0.529) 7위, 홈런 공동 7위에 오르는 등 여전히 리그 최정상급 타자로 군림했다.

왜 최형우가 각종 KBO 최고령 기록을 갈아치우는지 몸 관리 능력으로도 보여줬다. KIA는 올해 김도영 나성범 김선빈 등 주축 선수들이 한꺼번에 부상으로 이탈해 애를 먹었는데, 최형우는 꿋꿋하게 자리를 지키면서 팀의 중심을 잡아줬다.

최형우 역시 올 시즌 뒤 FA 자격을 얻는다. 2016년 시즌 뒤 첫 FA 자격을 얻어 KIA와 4년 100억원에 사인했고, 2020년 시즌 뒤 FA 재자격을 얻어 3년 총액 37억원에 도장을 찍었다. 지난 시즌을 앞두고는 1+1년 총액 22억원짜리 비FA 다년 계약을 했다. KIA에서 9년 동안 총 159억원을 벌었다.

KIA는 올해도 리그 최고 타자를 입증한 최형우를 무조건 잡을 것으로 보인다. 최형우를 대신해 4번타자를 맡을 중심타자를 여전히 찾지 못하기도 했다. 나이 탓에 장기 계약은 어렵겠지만, 비FA 다년 계약 때처럼 대우는 확실히 해줄 것으로 예상된다.


'이럴수가' FA 100억 최대어까지 압살했다…KIA 도대체 얼마를 더 …
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 9회 투런 홈런을 날린 KIA 최형우. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.28/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

딘딘 "연예인 축의금 1000만 원? 누가 하냐"…실제 축의금 액수 공개

2.

'럽스타 빛삭' 정일우, CEO와 열애설…소속사 측 "사생활 확인 불가" [공식]

3.

김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려워" ('짐종국')

4.

"얼굴 50바늘 꿰맸다" 김재욱, 동생 3번째 암수술 이어 추석에 또 눈물

5.

[공식] 방탄소년단 '봄날', 美 롤링스톤 선정 21세기 최고의 노래 37위 "초월적 울림"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최원태+홈런타선 동시 부활' 삼성 1차전 기선제압 파란→한화 만날 확률 68.8%, 준PO 향방 미궁으로[준PO1리뷰]

2.

"일본 축구의 눈물" 프랑스전 연장 통한의 실점으로 0-1 패→8강 좌절 징크스는 계속!…亞에서 유일하게 살아남은 韓[U-20 월드컵 리뷰]

3.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

4.

천하의 김태형이 3년 연속 '가을 백수'라니…우승 공약한 마지막 시즌, '강백호 드라이브'가 첫걸음 될까 [SC포커스]

5.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최원태+홈런타선 동시 부활' 삼성 1차전 기선제압 파란→한화 만날 확률 68.8%, 준PO 향방 미궁으로[준PO1리뷰]

2.

"일본 축구의 눈물" 프랑스전 연장 통한의 실점으로 0-1 패→8강 좌절 징크스는 계속!…亞에서 유일하게 살아남은 韓[U-20 월드컵 리뷰]

3.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

4.

천하의 김태형이 3년 연속 '가을 백수'라니…우승 공약한 마지막 시즌, '강백호 드라이브'가 첫걸음 될까 [SC포커스]

5.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.