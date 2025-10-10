'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

기사입력 2025-10-10 01:45


준PO 1차전. 승리한 삼성 최원태와 강민호가 뜨거운 포옹을 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[인천=스포츠조선 박재만 기자] 베테랑 포수 강민호는 길었던 가을야구 악몽에서 드디어 벗어난 선발 최원태를 따뜻하게 안아줬다.

가을야구 통산 17경기 승리 없이 평균자책점 11.16 부진했던 최원태가 9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 준PO 1차전 선발 투수로 등판해 한풀이를 제대로 했다.

최원태가 이 정도로 잘 던질 거라 예상했던 사람은 많지 않았다. 가을야구 첫 승을 거둔 최원태는 포수 강민호와 뜨거운 포옹을 나눴다.

지난 NC와의 WC 1차전 1대4로 끌려가던 7회 선발 후라도 뒤를 이어 두 번째로 마운드에 오른 최원태는 2사 1, 2루에서 NC 데이비슨과 승부를 펼치다 몸에 맞는 공을 내주며 흔들렸다. 이어진 권희동과 승부에서 초구 직구가 크게 스트라이크존에서 벗어나자 감독은 최원태를 마운드에서 내렸다.


최원태는 가을야구 첫 등판에서 아웃카운트 1개도 올리지 못한 채 굳은 표정으로 마운드에서 내려왔다.


삼성 최원태는 NC와 WC 1차전 7회초 마운드에 올랐지만 아웃카운트 1개도 잡지 못한 채 다시 내려와야 했다. 대구=송정헌 기자
WC 2차전 NC를 잡고 준PO에 진출한 박진만 감독은 1차전 선발 투수로 최원태를 마운드에 올렸다. 직전 경기 부진에도 자신을 믿고 기회를 준 박진만 감독이 지켜보는 가운데 선발 최원태는 가을야구 무대에서 완벽한 피칭을 펼쳤다.

그동안 가을야구 무대에서 유독 약했던 투수 최원태가 준PO 1차전 6이닝 무실점 완벽투를 펼치며 구겨진 자존심을 회복했다.

가을야구 무대만 오르면 제기량을 펼치지 못했던 최원태가 마치 한풀이하듯 SSG 타선을 완벽히 봉쇄했다.


믿고 기회를 준 박진만 감독이 지켜보는 가운데 최원태는 1회부터 전력을 다해 피칭했다.
6회까지 SSG 타선은 삼성 선발 최원태 구위에 막혀 2안타 1볼넷에 그쳤다. 베테랑 포수 강민호 사인이 나오면 미트만 보고 빠르게 피칭을 이어가던 삼성 선발 최원태는 정규 시즌 상대 전적 7할을 기록하던 천적 에레디아를 헛스윙 삼진으로 처리한 뒤 주먹을 불끈 쥐었다.

그동안 포스트시즌 통산 17경기에서 승리 없이 2패 3홀드 1세이브 평균자책점 11.16으로 부진했던 최원태가 자신을 믿고 기회를 준 박진만 감독이 지켜보는 가운데 준PO 1차전 선발 투수로 마운드에 올라 6이닝 무실점 호투를 펼치며 길었던 가을야구 악몽에서 탈출했다.

이날 최원태의 직구 최고 구속은 149km까지 나왔다. 상황에 따라 포수 강민호가 사인을 내면 최원태는 커브, 슬라이더, 체인지업, 커터를 미트에 꽂아 넣었다. SSG 타선을 완벽히 봉쇄하며 가을야구 첫 승을 거둔 최원태는 오랜만에 활짝 웃었다.


정규시즌 상대 전적 7할 에레디아도 가을야구에서 만난 최원태 앞에서는 무안타 침묵했다.
정규시즌 11타수 8안타 타율 0.727로 천적이었던 SSG 에레디아마저 극복한 삼성 선발 최원태는 6회말 에레디아를 헛스윙 삼진 처리하며 가을야구 무대에서는 단 1안타도 허용하지 않았다.

마지막 타자 에레디아와 승부에서 커브를 완벽하게 구사한 최원태를 향해 포수 강민호는 엄지를 치켜세웠다.

6이닝 무실점 완벽투로 경기 분위기를 삼성 쪽으로 완벽하게 가져온 선발 최원태는 더그아웃에 들어서며 하늘을 향해 세리머니를 펼치며 활짝 웃었다. 와일드카드 2차전 호투로 삼성을 준PO로 이끌었던 원태인도 달려나와 최원태 호투를 반겼다.


6이닝 무실점 호투를 펼친 최원태가 세리머니를 하는 사이 달려 나온 원태인.
선발 최원태 호투에 막혀 1점도 뽑지 못하던 SSG. 7회말 바뀐 투수 김태훈 상대 고명준이 투런포를 터뜨리며 추격을 시작했다. 8회말 2사 만루 위기 맞은 삼성. 최일언 코치는 마운드를 찾아 이호성에게 힘을 실어줬다. 직전 이닝 홈런포를 터뜨렸던 고명준을 3루 땅볼 처리한 이호성은 마운드 위에서 포효했다.

선발 최원태가 6이닝을 책임지자 김태훈, 이승민, 이호성이 8회까지 리드를 지켜내며 마무리 김재윤에게 9회를 넘겼다.

마무리 김재윤은 노련한 피칭으로 SSG 최지훈, 류효승, 이지영을 돌려세우며 준PO 1차전 승리를 지켜냈다.

가을야구 악몽을 ?튼 첫 승을 거둔 최원태가 미소 지으며 그라운드에 나오자 주장 구자욱은 장난기 가득한 표정으로 바로 앞자리를 양보했다.

박진만 감독은 인자한 미소로 호투를 펼친 최원태 등을 두들겼다.


마지막 1구까지 혼신의 힘을 다해 던진 준PO 1차전 선발 투수 최원태.

최원태가 무실점으로 이닝을 마치자 환호하는 박진만 감독, 원태인, 구자욱.

가을야구 악몽 깨고 활짝 웃은 최원태.

주장 구자욱은 가장 앞자리를 선발 최원태에게 양보했다.

누구보다 간절했던 후배 위해 최선을 다한 포수 강민호는 따뜻하게 최원태를 안아줬다.

올 시즌 최고의 피칭을 펼친 최원태를 바라보며 미소 짓는 박진만 감독.

