'고의낙구? 실수?' 최고의 뒷수습, 이래서 가을엔 베테랑… 에이스 투구…

[대구=스포츠조선 정현석 기자]이래서 가을에는 베테랑의 경험이 중요하다.
묘한 긴장감이 흘렀다.
1회 양 팀 공방은 무득점으로 끝났다.
직선타에 1루주자 최지훈은 급히 1루로 귀루. 류지혁은 1루주자까지 잡기 위해 시선을 주다 그만 공을 떨어뜨렸다.
최지훈의 귀루가 빨랐기에 그대로 직선타를 포구했다면 2사 1루가 이어질 상황. 30구를 던진 원태인은 자신에게 강한 껄끄러운 9번 이지영을 상대했어야 했다.
류지혁이 일부러 낙구를 한 건지, 1루주자를 잡으려다 포구가 정확히 안된 건지는 본인만이 아는 사실. 중요한 건 이후 침착하고 노련한 대처였다.
최소 6회까지 롱런해야 할 원태인의 투구수를 아껴주고, SSG 공세를 차단한 그야말로 창조적 병살타였다.
류지혁의 창조병살에 환호하며 감사를 표한 원태인은 다음 이닝을 김성윤의 호수비 속 공 10개 만에 마치며 순항을 예고했다. 류지혁 김성윤의 수비 도움이 에이스의 롱런을 도왔다.
