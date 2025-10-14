김영웅 '최악'은 피했다, 왜 감독은 "내일 몸 상태 보고 결정한다" 했…

|
[대구=스포츠조선 김민경 기자] 최악은 피했다. 삼성 라이온즈 김영웅이 부상으로 당장 이탈하지 않는다.
삼성 트레이닝 파트에서 김영웅의 몸 상태를 확인했고, 더는 경기를 뛸 수 없다고 판단해 전병우와 교체했다.
고통을 호소하는 김영웅의 표정이 워낙 심각해 최악의 경우 이탈하는 상황도 우려됐지만, 병원 검진 결과 증상이 심하진 않았다. 통증도 전날보다는 많이 호전됐다.
삼성이 만약 4차전을 SSG에 내준다면 15일 하루를 쉬고 16일 인천에서 SSG와 준플레이오프 5차전을 치른다.
김영웅은 언제쯤 합류가 가능할까. 박 감독은 15일 김영웅의 몸 상태를 확인한 뒤에 판단할 수 있을 것 같다고 했다. 아직은 조심스럽다.
박 감독은 "우선 통증은 어제(13일)보다 많이 줄었는데, 하루하루 체크를 해야 할 것 같다. 오늘 이기고 (플레이오프에) 올라가면 이틀 여유가 있고, 져도 하루 여유가 있다. 내일 몸 상태가 중요할 것 같다. 내일 몸 상태를 보고 결정하겠다"고 밝혔다.
김영웅은 준플레이오프 3경기에서 타율 0.250(12타수 3안타), 1홈런, 3타점을 기록하며 삼성 타선에 불을 붙이고 있었다.
삼성은 이날 김영웅 대신 5번타자로 이재현을 기용하고, 3루수는 전병우를 선택했다. 두 선수가 김영웅의 빈자리를 채워주는 게 어느 때보다 중요해졌다.
