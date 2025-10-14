'포스트 손흥민' 엄지성 터졌다! 파라과이 수비 허점 제대로 노린 한 방...홍명보호, 15분 만에 선제골[파라과이전]

최종수정 2025-10-14 20:19

'포스트 손흥민' 엄지성 터졌다! 파라과이 수비 허점 제대로 노린 한 방…
14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 엄지성이 선제골을 터뜨리고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.10.14/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]홍명보호가 파라과이를 상대로 이른 시점에 득점을 터트리며 앞서 나갔다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 파라과이 대표팀과 A매치 친선 경기를 펼치고 있다.

직전 브라질과의 경기에서 0대5 패배로 아쉬운 결과를 맞이한 한국이지만, 멈춰있을 시간이 없었다. 홍명보호는 로테이션과 함께 파라과이를 상대로 승리를 노렸다.

3-4-3 포메이션으로 나섰다. 손흥민(LA FC)이 선봉에 서고, 그 옆을 엄지성(스완지시티)과 이동경(김천)이 보좌했다. 중원은 김진규(전북)와 황인범(페예노르트)이 지켰다. 양쪽 윙백에는 김문환과 이명재(이상 대전)가 나섰다. 스리백은 이한범(미트윌란), 김민재(바이에른 뮌헨), 박진섭(전북)이 구성했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

한국이 먼저 선제골을 터트리며 웃었다. 전반 15분 강한 압박을 벌인 후 공을 뺏어내고 좌측으로 공격을 전개했다. 좌측에서 공을 잡은 이명재가 올린 크로스를 파라과이 수비가 걷어내려고 했으나, 임팩트 되지 않으며 문전에 떨어졌다. 기다리던 엄지성이 이를 놓치지 않고 마무리하며 파라과이 골문을 정확하게 노렸다. 전반 15분 한국이 파라과이를 상대로 1골차로 리드를 잡았다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

2.

서동주, 故 서세원 떠올리며 "닮은 점 많아, 미워하지 않기로"[SC이슈]

3.

‘태양♥’ 민효린, 후덕 논란→둘째 임신설 부인 “엄마로 살고 있다”

4.

이효리 "♥이상순, 날 아내 아닌 팬으로 더 좋아해...아내로서도 사랑해주길" ('완벽한 하루')

5.

'폭군' 이채민, 한복 벗고 섹시美 폭발…“무대공포증, 연기로 극복”

스포츠 많이본뉴스
1.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

2.

'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반했다 "내가 기억하는 한 최고"

3.

타격 1위 LG는 23일이나 쉬고도 KS 1차전부터 잘칠 수 있을까. 염갈량은 다를까. "엄청 고민 중. 여러 시도를 하고 있다"[이천 코멘트]

4.

'이럴수가' 김영웅 결국 사라졌다 "어제보단 통증 나은데…" 삼성 변수되나[준PO 현장]

5.

'3380억' 일본 세계 6위, '2270억' 한국은 11위...손흥민+김민재 은퇴하면 어쩌나, 벌어지는 격차

스포츠 많이본뉴스
1.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

2.

'PS 역대 최초-최초-최다' 다저스 2606억 잭팟, 로버츠 완전히 반했다 "내가 기억하는 한 최고"

3.

타격 1위 LG는 23일이나 쉬고도 KS 1차전부터 잘칠 수 있을까. 염갈량은 다를까. "엄청 고민 중. 여러 시도를 하고 있다"[이천 코멘트]

4.

'이럴수가' 김영웅 결국 사라졌다 "어제보단 통증 나은데…" 삼성 변수되나[준PO 현장]

5.

'3380억' 일본 세계 6위, '2270억' 한국은 11위...손흥민+김민재 은퇴하면 어쩌나, 벌어지는 격차

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.