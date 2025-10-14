'포스트 손흥민' 엄지성 터졌다! 파라과이 수비 허점 제대로 노린 한 방…

|
[상암=스포츠조선 이현석 기자]홍명보호가 파라과이를 상대로 이른 시점에 득점을 터트리며 앞서 나갔다.
직전 브라질과의 경기에서 0대5 패배로 아쉬운 결과를 맞이한 한국이지만, 멈춰있을 시간이 없었다. 홍명보호는 로테이션과 함께 파라과이를 상대로 승리를 노렸다.
3-4-3 포메이션으로 나섰다. 손흥민(LA FC)이 선봉에 서고, 그 옆을 엄지성(스완지시티)과 이동경(김천)이 보좌했다. 중원은 김진규(전북)와 황인범(페예노르트)이 지켰다. 양쪽 윙백에는 김문환과 이명재(이상 대전)가 나섰다. 스리백은 이한범(미트윌란), 김민재(바이에른 뮌헨), 박진섭(전북)이 구성했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.
한국이 먼저 선제골을 터트리며 웃었다. 전반 15분 강한 압박을 벌인 후 공을 뺏어내고 좌측으로 공격을 전개했다. 좌측에서 공을 잡은 이명재가 올린 크로스를 파라과이 수비가 걷어내려고 했으나, 임팩트 되지 않으며 문전에 떨어졌다. 기다리던 엄지성이 이를 놓치지 않고 마무리하며 파라과이 골문을 정확하게 노렸다. 전반 15분 한국이 파라과이를 상대로 1골차로 리드를 잡았다.
상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com