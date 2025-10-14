[현장리뷰]"엄지성→오현규 골" 'WC 포트2 가능성 높였다!' 韓, '…

|
[상암=스포츠조선 김가을 기자]한국이 '복병' 파라과이를 잡고 분위기 반전에 성공했다.
한국은 3-4-2-1 전술을 펼쳤다. 손흥민이 최전방 공격수로 나섰다. 좌우 날개엔 엄지성(스완지 시티)과 이동경(김천 상무)이 위치했다. 중원엔 이명재(대전하나시티즌) 황인범 김진규(전북 현대) 김문환(대전)이 나섰다. 수비는 김민재 박진섭(전북) 이한범(미트윌란)이 담당했다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.
위기를 넘긴 한국은 전반 15분 선제골을 꽂아 넣었다. 황인범이 상대 수비 두 명을 뚫고 이명재에게 패스를 건넸다. 이명재가 반대편에 있는 엄지성을 보고 긴 크로스를 올렸다. 파라과이 알론소가 걷어낸다는 것이 오히려 엄지성에게 패스한 모양이 됐다. 상대 골문 앞에 있던 엄지성은 기회를 놓치지 않고 오른발슛으로 완성했다. 엄지성은 A매치 선발 데뷔전에서 짜릿한 득점포를 맛봤다. 2022년 1월 15일 아이슬란드와의 친선경기 이후 무려 3년 9개월 만이다.
중원에서 팽팽한 흐름이 이어졌다. 다급해진 파라과이는 거친 도전으로 위험한 장면을 만들기도 했다. 전반 38분 알데레테는 손흥민을 뒤에서 강하게 밀어 넘어뜨렸다. 심판은 구두 경고를 줬다. 전반 41분엔 알론소가 김문환을 밀어제치기도 했다.
한국은 전반 43분 아찔한 상황을 맞았다. 알미론이 이한범의 볼을 빼앗아 역습에 나섰다. 뒤따라 들어오던 마르티네스가 공을 이어받아 슈팅을 시도했다. 하지만 김승규가 1대1 상황에서 슈퍼 선방으로 실점을 막았다. 김승규는 뒤이은 세트피스 상황에서도 선방으로 한국의 뒷문을 든든하게 지켰다. 한국이 전반을 1-0으로 앞선 채 마감했다.
후반 6분 부상 변수가 발생했다. 파라과이 고메스가 허벅지를 부여잡고 교체사인을 보냈다. 결국 알레한드로 로메로와 교체돼 벤치로 물러났다. 한국은 어수선한 틈을 타 공격에 나섰다. 조유민-김진규의 패스를 엄지성이 받아 슈팅했다. 하지만 상대 골키퍼 정면으로 향하며 아쉬움을 삼켰다. 한국은 오현규와 황인범의 연속 중거리슛으로 상대를 계속 흔들었다.
파라과이가 다시 한 번 교체카드를 활용했다. 쿠엔카와 로날도 마르티네스를 빼고 안토니오 사나브리와 디에고 곤살레스로 변화를 줬다. 한국도 부상 변수가 있었다. 후반 19분 엄지성이 벤치를 향해 손을 들더니 그라운드에 주저앉았다. 한국은 엄지성과 황인범을 빼고 이재성(마인츠)과 원두재(코르 파칸 클럽)를 투입했다.
위기를 넘긴 한국은 후반 29분 추가 득점에 성공했다. 오현규였다. 김진규의 스로인을 이강인이 받았다. 이강인은 상대 수비 두 명을 제치고 공간을 창출했다. 오현규는 빠른 발로 상대 골문을 향해 달려들었고, 왼발로 살짝 밀어넣어 득점을 완성했다. 오현규는 9월 10일 멕시코전 이후 2경기 만에 다시 한 번 득점포를 가동했다.
파라과이는 알미론과 알데레테 대신 앙헬 로메로와 디에고 레온을 넣어 반격에 나섰다. 하지만 한 번 기울어진 추는 깰 수 없었다. 한국은 이명재 대신 이태석(빈)을 넣어 교체카드를 마무리했다. 파라과이는 득점을 노렸지만, 한국의 뒷심이 더 강했다. 한국이 집중력을 발휘해 승리의 마침표를 찍었다.
상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com