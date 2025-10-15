'자나깨나 불펜걱정' 장현식 함덕주 박명근 첫 청백전서 1이닝 무실점. …

|
[이천=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 한국시리즈에서 약점으로 꼽히는 불펜이 강해질 수 있을까.
7이닝으로 진행된 이날 청백전에서 눈에 띈 투수들은 장현식과 함덕주 박명근 등의 주축 불펜 투수들이다. 모두 올시즌 기복을 보이며 아쉬운 모습이었다.
염 감독이 한국시리즈에서 가장 신경쓰는 부분 중 하나는 역시 불펜이다. 시즌 막판 마무리 유영찬과 셋업맨 김진성 김영우 외엔 확실한 신뢰를 주는 불펜 투수가 없었기 때문. 선발, 불펜이 모두 좋은 2위 한화 이글스가 한국시리즈에 올라올 경우 투수전으로 흐를 가능성이 높아 특히 불펜이 중요해지기에 한국시리즈까지 기존 불펜 투수들을 얼마나 끌어올릴 수 있느냐가 LG에겐 중요한 키포인트가 된다.
장현식은 4회초 등판해 김주성을 유격수앞 땅볼, 손용준을 2루수 플라이, 김민수를 삼진으로 잡아내며 깔끔하게 삼자범퇴로 끝냈다. 직구 최고 구속은 145㎞.
5회에 나온 함덕주는 김수인을 우익수 플라이로 잡아냈고, 백팀인데도 타석에 들어선 박동원을 주무기인 체인지업으로 헛스윙 삼진으로 처리했다. 그리고 최원영을 유격수앞 땅볼로 잡고 이닝 끝.
6회초에 나온 박명근은 선두 김현종에게 우중간 3루타를 맞았다. 하지만 이주헌의 스퀴즈번트가 너무 짧아 포수가 빠르게 잡은 뒤 3루주자 김현종을 태그아웃시켜 큰 위기에서 벗어났다. 이어진 1사 1루서 이영빈을 2루수 플라이, 박관우를 중견수 플라이로 처리해 무실점으로 마쳤다.
사실 이날의 대박은 박시원이었다. 유망주로 한국시리즈 엔트리 자리를 얻은 박시원이 7회초에 올라 최고 153㎞의 빠른 직구와 142㎞의 슬라이더로 삼자범퇴로 끝내면서 한국시리즈에서 히든 카드로의 가능성을 비쳤다.
한편 이날 경기는 주전으로 구성된 백팀과 비주전이 나선 청팀으로 나눠서 진행했는데 7회까지 1대1 동점으로 승부를 가리지 못했다. 2주만에 실전이라 타자들의 타격 컨디션은 좋지 못했다. 1회말 오스틴이 솔로포를 쳤고 오지환이 안타를 친 것이 백팀 안타의 전부였다.
2주만에 실전 경기에 나서는 터라 홍창기 신민재 문보경 김현수 박동원 등 5명은 수비를 하지 않고 지명타자로만 나섰고, 최승민은 백팀의 중견수와 청팀의 좌익수로 출전해 타격은 하지 않고 계속 수비만 하기도 했다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com