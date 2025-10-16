원래 가을야구 하고 있어야 하는데...벌써 마무리 훈련 떠나려니, 공기가 어색하네

기사입력 2025-10-16 10:07


원래 가을야구 하고 있어야 하는데...벌써 마무리 훈련 떠나려니, 공기가…
23일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.23/

[스포츠조선 김용 기자] 어색하네, 10월의 공기가...

KT 위즈가 18일 일본 마무리 캠프를 떠난다.

KT는 18일부터 내달 19일까지 일본 오사카 인근 와카야마에서 마무리 훈련을 실시한다고 발표했다.

와카야마는 지난해 KT가 처음 찾은 곳으로 따뜻한 날씨, 좋은 구장 환경으로 이 시기 야구 훈련을 하기에 딱인 곳이다.

하지만 시기가 조금 앞당겨졌다. 다른 팀들이 한창 가을야구를 하고 있을 때, KT는 미련을 버리고 훈련지로 떠난다.

KT는 지난해까지 5년 연속 가을야구에 진출한 강팀. 포스트시즌을 마치고, 정비 후 훈련을 떠나려면 11월이 돼야했다.

올해 6년 연속 포스트시즌 진출을 노렸고, 확률이 매우 높았지만 시즌 마지막 NC 다이노스의 기적의 9연승에 가로막혀 반 경기차 6위로 아쉽게 고배를 마셨다.

10월 중순 떠나는 마무리 캠프. 이강철 감독은 마지막이 언제였는지 기억도 나지 않을 듯. 어색한 공기를 마셔야 한다. 하지만 그 분함으로 내년을 위해 칼을 갈아야 한다.


이번 마무리 캠프는 이 감독을 비롯한 1군 코치진이 직접 훈련을 지휘하며 개인 맞춤형 훈련, 전술 훈련 등을 통해 유망주 발굴과 전력 강화에 힘쓸 예정이다. 훈련과 실전을 병행한다. 주전급 선수들을 대부분 제외됐고, 주전을 발돋움할 수 있는 유망주 위주 캠프 명단이 짜여졌다.

와카야마 캠프 기간 중 현지 독립구단 연합팀, 사회인 연합팀과 연습 경기를 가질 예정이다. 또 내달 5일에는 대만으로 이동해 10일까지 일본 라쿠텐 골든이글스, 대만 라쿠텐 몽키스와 친선경기를 진행한다.

마무리 캠프에는 투수 박지훈, 고준혁 내야수 이강민, 김건휘, 임상우, 이재원 등 2026년 신인 6명도 참가한다. 야구 예능으로 이름을 알린 임상우도 명단에 이름을 올렸다. 주전급들이 빠졌다 해도 손동현, 원상현, 권동진, 장준원 등이 참가해 후배들과 구슬땀을 흘린다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유진♥' 기태영, '불륜 논쟁'에 단호한 입장 "절대 용서 없다...제발 떠나라"

2.

유진, 결국 터졌다...작심 저격 "입냄새 심한 여배우, 담배 썩은내 진동해"

3.

유재석, '약물 운전' 이경규 끝까지 챙겼다..."당시 계속 연락해 응원해줘"

4.

이현이 긴급 입원…축구하다 코뼈 골절 "숨이 안 쉬어져"

5.

장성규, 6년 진행 '워크맨' 잘렸다 "통보 받고 우울...애정 쏟은 만큼 아쉬움 커" ('형수는 케이윌')

스포츠 많이본뉴스
1.

FIFA '오피셜' 공식발표, 홍명보호 '기적의 조추첨'→역사상 두 번째 조 1위 희망 생기나...미국-한국-파라과이-카보베르데, 역대급 꿀조 가능

2.

실패로 돌아간 '이승현 어게인' 하지만… 디아즈 결승 투런포의 트리거였다

3.

英 단독 보도! 손흥민도 경험 못 한 초특급 대우! SON 우승 이끈 토트넘 영웅, 상상 초월 재계약 준비 중..."주급 2배 이상 인상 가능"

4.

미안! 쏘니는 우승 못해→"메시, 뮐러가 한 수 위"…'美친 라인업' 우승 후보 다섯 팀

5.

153km가 꽂힌다. 1군 ERA 13.50인데 KS 다크호스 급부상한 6R 신인. 158㎞ 1R보다 RPM이 더 나온다. 2주 동안 무슨일이[이천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

FIFA '오피셜' 공식발표, 홍명보호 '기적의 조추첨'→역사상 두 번째 조 1위 희망 생기나...미국-한국-파라과이-카보베르데, 역대급 꿀조 가능

2.

실패로 돌아간 '이승현 어게인' 하지만… 디아즈 결승 투런포의 트리거였다

3.

英 단독 보도! 손흥민도 경험 못 한 초특급 대우! SON 우승 이끈 토트넘 영웅, 상상 초월 재계약 준비 중..."주급 2배 이상 인상 가능"

4.

미안! 쏘니는 우승 못해→"메시, 뮐러가 한 수 위"…'美친 라인업' 우승 후보 다섯 팀

5.

153km가 꽂힌다. 1군 ERA 13.50인데 KS 다크호스 급부상한 6R 신인. 158㎞ 1R보다 RPM이 더 나온다. 2주 동안 무슨일이[이천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.