"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심장 싸움, 그의 ERA가 0.00인 이유

기사입력 2025-10-17 19:42


"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 승리한 삼성 강민호, 김재윤이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "예 부담되죠. 부담 많이 되고요."

삼성 라이온즈 '클로저' 김재윤이 솔직하게 말했다. 부담이 없다고 하면 거짓말이다. 하지만 그는 자신만큼 상대도 부담이 될 것이라며 어차피 같은 조건이라고 강조했다.

김재윤은 17일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 플레이오프 1차전을 앞두고 차분하게 각오를 다졌다. 김재윤은 포스트시즌에 들어와 '무실점' 행진하며 삼성의 상승세를 이끌었다.

사실 김재윤이 시즌 내내 완벽했던 것은 아니다. 김재윤은 정규시즌 63경기 57⅔이닝 4승 7패 13세이브 3홀드 평균자책점 4.99를 기록했다. 마무리로 출발했다가 부진했다. 클로저 보직을 이호성에게 넘기기도 했다. 와일드카드 결정전에서는 외국인투수 가라비토가 마무리로 나섰다.

하지만 준플레이오프에 들어와서 김재윤은 강력한 위력을 되찾았다. 김재윤은 SSG 랜더스와의 준플레이오프 4경기에 모두 출전, 4이닝 6탈삼진 무실점 3세이브 퍼펙트 활약했다. 김재윤 덕분에 박진만 삼성 감독은 큰 고민을 하나 해결했다.

김재윤은 "꼭 마무리가 아니더라도 어떤 상황이든 나가서 던질 준비가 됐다. 감독님의 선택대로 언제든지 나갈 수 있도록 준비했다"고 투지를 불태웠다.

마무리투수가 실점하면 패배와 직결된다. 마음가짐이 먼저 나가는 투수들과 같을 수가 없다. 부담감과 책임감이 훨씬 크다.

김재윤은 "부담 많이 된다"고 솔직하게 말했다. 그러면서도 "상대편도 부담 많이 될 거라 생각한다. 베스트 컨디션에서 내 공만 던지려고 생각한다"고 다짐했다.


"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성이 5대2로 승리하며 시리즈 전적 3승 1패로 플레이오프에 진출했다. 마무리 김재윤과 강민호 포수가 환호하는 가운데 구자욱 등 선수들이 달려나오고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

"부담 많이 된다. 하지만 한화도 부담 많이 될 거다" → 가을야구는 심…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

한화는 2018년 이후 7년 만에 포스트시즌 무대를 밟게 됐다. 아무래도 가을야구 경험이 부족하기 때문에 부담으로 작용할 가능성이 있다.

김재윤은 KT 시절을 포함해 한국시리즈만 9경기를 뛴 베테랑이다. 이제 노하우가 쌓였다.

김재윤은 "긴 시즌을 끝내고 포스트시즌을 바로 하니까 체력적으로 힘들었던 것이 사실이다. 그래서 휴식에 중점을 뒀다. 무거운 몸을 가볍게 만들려고 했다. 그런 부분에서 조금 잘 된 것 같다. 플레이오프까지 분위기 잘 타서 올라왔다. 한 경기 한 경기 재미있게 즐기다 보면 좋은 성적 거두지 않을까"라고 기대했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'22kg 감량' 풍자, 다이어트 어떻게 했길래 "보름 쉬어도 요요가 안 와"

2.

전현무, "결혼하고 싶다"더니 스타일링 완전히 바꿨다...이준과 패션 맞대결

3.

박민영, 뉴요커들도 반한 'K-미모'..."AI처럼 완벽해" 찬사 쏟아진 비주얼

4.

30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"

5.

송지효, 前남자친구 폭로했다 "3일 연락 두절된 후 쎄한 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

72억 몸값 베테랑, 충격의 엔트리 탈락...김경문 감독이 직접 밝혔다 "안치홍 뺀 이유는..." [PO1 현장]

2.

"저희가 비를 몰고 다니네요"…폭우 쏟아지는 대전, PO 1차전 열릴 수 있나.

3.

RYU도 한국 가을야구는 18년 만이다! → "너무 재미있을 것 같다"

4.

"삼성 좋은 흐름, 첫 경기에서 끊어야한다"…76.5% 얻는다! 문동주까지 불펜 대기한다

5.

허리 부여잡았던 김영웅이 돌아왔다! 삼성, 1차전 선발 라인업 공개...좌익수 김태훈 [PO1 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

72억 몸값 베테랑, 충격의 엔트리 탈락...김경문 감독이 직접 밝혔다 "안치홍 뺀 이유는..." [PO1 현장]

2.

"저희가 비를 몰고 다니네요"…폭우 쏟아지는 대전, PO 1차전 열릴 수 있나.

3.

RYU도 한국 가을야구는 18년 만이다! → "너무 재미있을 것 같다"

4.

"삼성 좋은 흐름, 첫 경기에서 끊어야한다"…76.5% 얻는다! 문동주까지 불펜 대기한다

5.

허리 부여잡았던 김영웅이 돌아왔다! 삼성, 1차전 선발 라인업 공개...좌익수 김태훈 [PO1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.