손태영, ♥권상우에 불만 터졌다 "결혼기념일인데, 향수 하나 안 사 왔다"

기사입력 2025-10-18 12:19


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 손태영이 남편 권상우와 결혼 17주년을 맞아 처음으로 결혼기념일을 함께 보냈다고 털어놨다.

18일 손태영의 유튜브 채널 '손태영 Son TaeYoung'에는'결혼 17주년 맞아 비행기 타고 날아온 권상우의 깜짝 선물은? (손태영 울컥, 미국집 NEW 인테리어)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 손태영은 "권상우가 9월 28일 미국에 도착했는데 그날이 결혼기념일이었다"며 "결혼기념일, 끝이다. 뭐 없다"고 웃었다.

그는 "(권상우가) 도착하자마자 '결혼기념일이야'가 아니라 '배고프다'고 하더라"며 "선물도 없다. 나는 선물을 샀는데, 면세점에서 향수 하나 안 사 왔다"고 서운함을 드러냈다.

손태영은 이어 "결혼기념일을 (미국 온 뒤) 5년 만에 처음으로 같이 있었다. 평소엔 전화로만 했다"며 "처음 한 시간 같이 있었다. 선물은 없었지만, 그래도 직접 같이 있어서 좋았다"고 덧붙였다.


권상우는 "날짜는 기억하지"라며 너스레를 떨었고, 손태영은 "그래도 향수 하나쯤은 사올 줄 알았다"며 웃음을 터뜨렸다.

이후 손태영은 "지금 생일 선물, 결혼기념일 선물, 크리스마스 선물까지 킵해서 세개를 모아서 큰 선물을 살 거다"라고 예고해 웃음을 자아냈다.

결혼 17년 차 현실 부부의 유쾌한 티키타카에 팬들은 "진짜 현실 남편이다", "17년 차 부부답게 귀엽다"는 반응을 보였다.


한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

손태영은 현재 아이들과 함께 미국에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동하고 있다.

