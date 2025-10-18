결단 내린 박진만 감독 "2차전 선발은 무조건 최원태, 원태인은 더 쉬는…

|
[대전=스포츠조선 김용 기자] "원태인, 휴식이 필요하다. 2차전은 무조건 최원태다."
1차전이 밀리며 삼성에는 변수가 생겼다. '푸른 피의 에이스' 원태인이 굳이 3차전까지 기다리지 않고, 5일 휴식 후 2차전에 나갈 수 있는 상황이 만들어진 것이다.
단기전은 내일이 없기에, 무조건 가장 강한 전력으로 최대한 맞서 싸우는 게 유리하다. 그래서 박 감독이 원태인을 2차전으로 당겨 쓸지에 관심이 모아졌다.
|
최원태도 충분히 기대할 수 있는 카드다. 가을에 약하다는 오명을 썼었지만, SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 선발로 나가 '인생 경기'를 해버라며 팀을 살렸다.
박 감독은 원정 1, 2차전에 대해 "2승을 하면 더 없이 좋겠지만, 목표는 1승1패다. 1승을 하고 홈으로 돌아가면 우리가 좋은 영향을 받을 수 있다"고 설명했다. SSG와의 준플레이오프에서도 원정 1, 2차전을 1승1패로 마친 뒤 대구로 돌아가 원태인-후라도 카드로 끝내버린 삼성이다.
대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com