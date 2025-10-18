우린 지금 오타니의 시대에 산다! 다저스 이끈 원맨쇼 → 2연속 WS 진…

우린 지금 오타니의 시대에 산다! 다저스 이끈 원맨쇼 → 2연속 WS 진출 확정…또한번 써내려간 새 역사 [ML이슈]

기사입력 2025-10-18 15:51


오타니. 연합뉴스

오타니. AFP연합뉴스

오타니. 연합뉴스

[스포츠조선 김영록 기자] '1조원의 사나이' 오타니 쇼헤이가 자신의 팔로 LA 다저스를 2년 연속 월드시리즈 무대에 올려놓았다.

진짜 슈퍼스타가 뭔지 보여줬다. 이쯤 되면 '만찢남(만화를 찢고 나온 남자)'라는 호칭으로도 담기 힘든 존재다. '야구의 신'이라는 농담이 현실처럼 느껴질 지경이다.

오타니는 18일(한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전 밀워키 브루어스전에 1번타자 투수로 선발 출격, 3홈런 6이닝 무실점 10K의 투타 미친 원맨쇼 활약을 펼치며 5대1, 다저스의 승리를 이끌었다.

이날 승리로 다저스는 이번 시리즈 4전 전승으로 밀워키를 압도하며 2연 연속 월드시리즈에 올랐다. 앞서 정규시즌에서 단한번도 이기지 못했던(6전 전패) 팀이 맞나 싶을 정도의 강렬한 기세다.


오타니. UPI연합뉴스
1회말 선두타자로 등장한 오타니는 밀워키 선발 호세 퀸타나를 상대로 선제 솔로포를 쏘아올렸다. 다저스는 1회에만 3점을 따내며 분위기를 리드했다.

하지만 그 뒤로 다저스는 단 2점을 추가 득점했을 뿐이다. 모두 오타니의 홈런이었다. 오타니는 4회말과 7회말, 잇따라 솔로포를 쏘아올리며 월드시리즈 진출을 자축했다.

이번 포스트시즌 들어 다소 부진했던 오타니는 3차전부터 조금씩 타격감을 끌어올렸고, 이날 하루에 홈런 3개를 몰아치며 자신의 존재감을 새삼 강렬하게 새겼다.

이로써 오타니는 메이저리그 역사상 최초로 포스트시즌에서 '멀티 홈런'을 기록한 투수가 됐다. 더이상 새 역사를 쓸 게 더 있나 싶었던 오타니지만, 이날 또한번 역사의 한 페이지를 새롭게 썼다.


오타니. AFP연합뉴스

투수로서도 완벽했다. 선발등판한 오타니는 6이닝 동안 2안타 3볼넷 무실점, 삼진 10개의 완벽투를 펼쳤다. 투구수는 100개, 스트라이크는 66개. 스트라이크-볼 비율마저 눈부시다. 타자로 출전하면서도 최고 161.4㎞(100.3마일)의 강속구를 뿌려댄 건 덤이다.

다저스는 오타니의 뒤를 이어 알렉스 베시아-블레이크 트라이넨-앤서니 반다-사사키 로키가 3이닝을 1실점으로 틀어막으며 경기를 마무리지었다.

경기 후 오타니는 "삼진 10개, 3홈런, 모두 좋다. 남은 경기도 모두 승리하고 싶다"면서 "모두가 다저스를 보면서 '정말 멋진 팀이다. 야구가 정말 재미있구나'라고 느꼈으면 좋겠다"며 활짝 웃었다.

아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에서는 시애틀 매리너스가 토론토 블루제이스에 6대2로 승리, 3승2패가 되며 월드시리즈 진출에 1승만을 남겨뒀다. 두 팀 간의 승자가 다저스와 자웅을 가리게 된다.


오타니. AFP연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

