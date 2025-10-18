'통한의 결승타 헌납' 노시환 돌려세운 150km 초강력 직구 놔두고, 왜 이호성은 커브를 던졌을까 [PO1 현장]

기사입력 2025-10-18 22:07


'통한의 결승타 헌납' 노시환 돌려세운 150km 초강력 직구 놔두고, …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 2사 2,3루 이호성이 채은성에 2타점 적시타를 허용하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 김용 기자] 왜 커브였을까.

한화 이글스를 살린 한방이었다. 반대로 삼성 라이온즈에는 통한의 결승타 헌납이었다.

삼성은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 1차전에서 8대9로 석패했다. 잘 싸웠지만 중요한 1차전을 내주고 말았다.

아쉬운 부분을 꼽으라면, 정말 많은 장면이 있겠지만 그 중 가장 아쉬웠던 건 6회말 6-6 상황서 채은성에게 2타점 결승타를 내주는 장면이었다.

삼성은 6-5로 앞서던 6회 믿었던 신인 필승조 배찬승이 손아섭에게 동점 2루타를 허용했다. 이어진 상황 리베라토까지 안타에 실책까지 겹쳐 무사 2, 3루 위기.

삼성은 여기서 이호성을 선택했다. 배찬승과 함께 준플레이오프에서 좋은 구위를 선보인 선수.

이날도 공이 좋았다. 150km 직구에는 힘이 넘쳤고 커브의 떨어지는 각도 훌륭했다. 이호성은 기죽지 않고 자기 공을 던지며 한화에서 가장 강한 타자들인 문현빈, 노시환을 연속 삼진 처리했다. 힘대힘 싸움에서 이겼다.


'통한의 결승타 헌납' 노시환 돌려세운 150km 초강력 직구 놔두고, …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 8회말 2사 1,3루 한화 채은성이 1타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
분위기가 급격히 한화에서 삼성쪽으로 넘어가는 듯 했다. 이 좋은 찬스에서 역전 점수를 만들지 못하면, 경기 후반 흐름에 엄청난 악영향을 미칠 수밖에 없었다. 이호성의 이날 구위라면 채은성이 좋은 타자지만, 막을 수 있는 확률이 충분히 있어 보였다.


초구 커브 볼. 2구째 다시 커브를 던져 채은성의 허를 찔렀다. 그리고 150km 직구가 바깥쪽 높게 들어갔는데 채은성의 방망이가 밀렸다. 구위가 좋아 타이밍을 못 맞추는 모습이었다.

그리고 4구째. 다시 커브가 들어갔다. 낮게 떨어졌지만, 채은성이 이를 염두에 두고 있었던 듯 욕심내지 않고 툭 밀었다. 깨끗한 우전 안타. 주자 2명이 모두 들어왔다.

카운트가 몰린 상황에서 직구에 방망이가 밀렸었고, 그 전 노시환을 상대로도 하이 패스트볼로 헛스윙 삼진을 잡았던 이호성이기에 직구 승부를 했다면 어땠을까 아쉬움이 남는 장면. 아니면 커브가 아예 바닥에 박히듯 떨어져야 유인이 됐는데, 어설프게 들어온 점도 안 좋은 결과를 초래했다. 물론 결과론적인 얘기지만 말이다.

채은성은 당시 상황에 대해 "대기 타석에서부터 공을 보는 데 구위가 정말 좋더라. 다만 1, 2구에서 커브가 들어와 각을 더 잡을 수 있었다. 그래서 대처가 됐다. 사실 내가 치고도 놀라기는 했다"고 설명했다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘혼전임신 고백’ 슈, 포기했다는 웨딩드레스 보니…‘만삭 D라인 신부’

2.

유재석, 홧김에 ♥나경은과 사생활 최초 오픈 "안경 쓰고 키스" ('놀뭐')

3.

이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')

4.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

5.

‘단발 변신’ 손예진 떡볶이 먹방하며 마지막 무대인사 "또 만나요"

스포츠 많이본뉴스
1.

이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]

2.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

3.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

4.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

5.

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]

2.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

3.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

4.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

5.

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.