최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 시리즈를 원점으로 돌렸다. 대전 원정 목표 완료다.
올해 '반전의 남자'로 거듭났다. SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에서 6이닝 무실점을 기록했던 최원태는 다시 7이닝 1실점으로 마운드를 지켰다.
이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 타선을 꾸렸다.
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.
선취점은 한화에서 나왔다. 1회말 1사 주자없는 상황에서 리베라토가 최원태의 직구가 한가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 좌중간 담장을 넘겼다.
3회초 삼성이 타선의 힘을 제대로 보여줬다. 류지혁이 볼넷을 골라내며 출루에 성공했고, 이후 김지찬 김성윤의 연속 안타가 나와 만루가 됐다. 구자욱의 땅볼로 1루 주자가 2루에서 잡혔지만, 3루 주자가 득점에 성공했다. 점수는 1-1. 분위기를 바꾼 삼성은 이후 디아즈의 적시 2루타와 김영웅의 2타점 안타로 4-1로 달아났다.
삼성은 5회초 1사 만루를 만들었지만, 후속타가 불발되면서 추가 득점에는 실패했다.
한화는 9회말 선두타자로 나온 노시환의 삼성 마무리투수 김재윤을 상대로 솔로 홈런을 날렸고, 하주석과 허인서의 연속 2루타로 한 점을 더했다. 4점 차까지 따라갔지만, 후속타가 이어지지 않았다.
한화는 와이스가 무너지면서 투수를 총동원했다. 와이스에 이어 조동욱(⅓이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 무실점)-황준서(1이닝 무실점)-박상원(⅔이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-엄상백(⅔이닝 무실점)이 차례로 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
