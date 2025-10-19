최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

기사입력 2025-10-19 17:17


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 7회 투구를 마치고 원태인과 함께 기뻐하는 최원태. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 8회말 1사 1루, 문현빈을 병살로 처리하며 이닝을 끝낸 이호성이 캡틴 구자욱과 동료들의 환영을 받고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 시리즈를 원점으로 돌렸다. 대전 원정 목표 완료다.

삼성은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 포스트시즌 플레이오프 2차전에서 7대3으로 승리했다. 1차전을 패배했던 삼성은 2차전 승리로 시리즈 전적 1승1패로 만들었다.

삼성은 와일드카드와 준플레이오프를 거쳐 플레이오프 진출에 성공했다. 2년 연속 플레이오프 진출에 성공한 박진만 삼성 감독은 원정 2연전 목표로 "1승1패"를 내걸었다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 7회 투구를 마치고 포효하는 최원태. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
최원태가 다시 한 번 선발투수로서 역할을 다했다. 올 시즌 전까지 최원태는 포스트시즌 통산 성적이 17경기 평균자책점 11.16으로 부진했다. 가을은 악몽의 시간이었다.

올해 '반전의 남자'로 거듭났다. SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에서 6이닝 무실점을 기록했던 최원태는 다시 7이닝 1실점으로 마운드를 지켰다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 선발 투구하고 있는 한화 와이스. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
한화는 믿었던 투수가 이틀 연속 무너졌다. 1차전에 17승 투수 코디 폰세를 냈지만, 6이닝 6실점으로 무너졌다. 16승을 거둔 라이언 와이스가 등판했지만, 4이닝 5실점으로 고전하며 일찍 마운드를 내려갔다.

이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 타선을 꾸렸다.

한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 1회말 한화 리베라토가 삼성 최원태를 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 노시환과 하이파이브를 나누고 있는 리베라토. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

선취점은 한화에서 나왔다. 1회말 1사 주자없는 상황에서 리베라토가 최원태의 직구가 한가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 좌중간 담장을 넘겼다.

3회초 삼성이 타선의 힘을 제대로 보여줬다. 류지혁이 볼넷을 골라내며 출루에 성공했고, 이후 김지찬 김성윤의 연속 안타가 나와 만루가 됐다. 구자욱의 땅볼로 1루 주자가 2루에서 잡혔지만, 3루 주자가 득점에 성공했다. 점수는 1-1. 분위기를 바꾼 삼성은 이후 디아즈의 적시 2루타와 김영웅의 2타점 안타로 4-1로 달아났다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회 역전 1타점 적시 2루타를 날린 삼성 디아즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회초 1사 2,3루 김영웅이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
4회초 삼성은 다시 한 번 선두타자 류지혁이 볼넷을 골라내면서 찬스를 만들었다. 김지찬의 땅볼로 1사 1루가 됐지만, 김성윤의 안타, 구자욱의 땅볼에 이어 디아즈의 적시 2루타로 5-1로 점수를 벌렸다. 그러나 이 과정에서 1루에 있던 구자욱이 홈으로 들어오는 과정에서 잡히면서 아쉬움은 남았다. 이종욱 3루 주루코치와의 호흡이 제대로 맞지 않았다.

삼성은 5회초 1사 만루를 만들었지만, 후속타가 불발되면서 추가 득점에는 실패했다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회초 2사 1루 강민호가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
삼성은 9회초 이재현의 볼넷에 이어 강민호의 투런 홈런으로 승부에 쐐기를 박았다. 강민호는 40세2개월1일로 플레이오프 최고령 홈런 기록을 세웠다. 종전 기록도 강민호로 2024년 10월19일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 4차전에서 세운 39세2개월1일이다.

한화는 9회말 선두타자로 나온 노시환의 삼성 마무리투수 김재윤을 상대로 솔로 홈런을 날렸고, 하주석과 허인서의 연속 2루타로 한 점을 더했다. 4점 차까지 따라갔지만, 후속타가 이어지지 않았다.


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 솔로홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
삼성은 최원태가 7이닝 1실점 피칭에 이어 이호성(1이닝 무실점)-김재윤(1이닝 2 실점)이 차례로 나와 승리를 지켰다.

한화는 와이스가 무너지면서 투수를 총동원했다. 와이스에 이어 조동욱(⅓이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 무실점)-황준서(1이닝 무실점)-박상원(⅔이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-엄상백(⅔이닝 무실점)이 차례로 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3루 관중석의 삼성 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

5.

유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

2.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

3.

퇴출 외인→김연경 대신할 에이스 변신! 4년만에 확 달라진 '파워풀' 레베카 "내 점수는 80점, 에너지는 95점…배구 향한 '갈증' 다르다" [인터뷰]

4.

이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

2.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

3.

퇴출 외인→김연경 대신할 에이스 변신! 4년만에 확 달라진 '파워풀' 레베카 "내 점수는 80점, 에너지는 95점…배구 향한 '갈증' 다르다" [인터뷰]

4.

이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.