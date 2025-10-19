박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐…

|
[대전=스포츠조선 김용 기자] "포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽한 피칭이었다."
삼성은 준플레이오프와 마찬가지로 3, 4차전에서 원투펀치인 후라도와 원태인이 대기하고 있어 더욱 기세를 올릴 수 있게 됐다. 타선도 디아즈가 2차전 중요한 순간 2루타 2방에 2타점을 해주며 맹활약했고, 1차전 폰세를 상대로 홈런을 친 김태훈이 3안타 경기를 하며 박 감독을 기쁘게 했다. 김성윤과 김영웅의 멀티히트도 반가웠고, 지쳐 쓰러질 것 같던 강민호의 8회 쐐기포도 값졌다.
다음은 경기 후 박 감독과의 일문일답.
포스트시즌에서 약하다는 모습을 들었던 최원태가, 포스트시즌의 사나이가 된 것 같다. 완벽한 피칭이었다. 1회 홈런을 맞고 정신을 차린 것 같다.
-목표 달성을 한 건가.
소기의 목표를 달성했다. 홈에 가서 이 흐름 이어가겠다.
-3차전 선발은.
후라도다.
4차전이다. 원태인은 몸은 괜찮다. 그저 관리 차원이다. 4차전에서 직접 확인하시면 될 것 같다.
-최원태의 각성 이유는.
강민호와 얘기를 많이 하는 것 같더라. 경기 들어가기 전부터 고민, 분석을 함께 했다. 강민호가 리드를 잘했다. 시즌 때보다 제구, 커맨드가 좋아졌다. 구속을 낮춰도 볼 무브먼트가 있는 선수이기에, 구속을 줄이고 커맨드를 줄인 게 좋은 결과로 이어지고 있다.
-김지찬 타석에서 번트를 지시하지 않았는데.
와이스에게 강하고, 병살 확률이 높지 않아 강공으로 갔다.
-김성윤 번트 실패로 머리를 감싸쥐었는데.
2구째 강공 작전인데, 무리하게 치지 않아도 되는데 나쁜 공에 방망이가 나가길래 머리를 감싸쥐었다.(웃음)
-김태훈이 잘해주고 있는데.
하위 타순에 클러치 능력이 있는 선수가 필요했는데, 하위 타순에서 김태훈이 좋은 역할 해주고 있다. 상위 타순에서만이 아니라, 하위 타순에서 득점 생산의 원동력이 되고 있다. 좌타 대타가 없어 김태훈을 발탁했는데, 지금은 선발로 나갈만큼 좋은 활약을 해주고 있다.
-김재윤이 마지막 실점을 했는데.
점수 차이가 조금 나면 투수들이 조금 긴장이 풀린다고 한다. 혼자 경기를 못 나가 감각적인 문제도 있을 것이다.
KBO리그 최강 투수들인데, 우리가 전력 분석을 잘 한 것 같다. 준비가 잘 됐다. 폰세를 두들길 거라 생각 못했다. 대신 와이스는 정규 시즌에도 강했었다. 타자들이 자신감 있게 대처해줬다.
-강민호, 뺄 수가 없는 상황인지
홈런 쳐서 밥값 했다.(웃음) 수비에서 완벽하게 투수들을 관리해주고 있었는데, 추가점 안나 위기 올 수 있다 생각했는데 그 홈런까지 쳐줘 밥값을 다 했다.
-구자욱은 어떻게 보는가.
믿고 있다. 좋아질 것이다. 구자욱도 살아나면 좋겠지만, 믿고 있다. 타순 변화도 생각한 적 없다. 살아날 거라 믿고 있다.
-구자욱 홈 횡사는 어떤 문제인가.
스톱을 시키는 타이밍인데, 그게 안 맞았던 것 같다. 그 타이밍을 잡는 게 힘들다. 특히 2아웃 때 힘들다. 이번 경우는 타구가 선상까지 가니, 선수 입장에서는 당연히 홈으로 들어올 수 있을 거라 생각하고 뛰니 멈추기 힘들었던 것 같다. 이종욱 코치는 늘 같은 위치에서 선수들에게 사인을 주기 때문에, 그쪽 문제는 아니었다.
