[부음]삼성 투수 최충연 조모상

기사입력 2025-10-20 17:42


최충연씨(삼성 라이온즈 투수) 조모상=20일, 대구 중구 서성로10 대구 계산성당 , 발인 10월 22일 오전 8시 40분. 053-254-2300

<
/div>

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

2.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

3.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

4.

김준호♥김지민, 2세 계획 중 폭로 터졌다..."신혼인데 따로 다니더라" ('돌싱포맨')

5.

'문경찬♥' 박소영, 시험관 시술 부작용에 응급실行 "배 터질듯 부어올라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

4.

60홈런 MVP 후보의 자멸, 병살타-3K-실책...토론토 루키 투수의 반란, LAD만 좋아지네

5.

'무패패패무패패무패패무패무패' 韓 최초 혼혈 국대, 초유의 위기...14경기 무승→지옥같은 꼴찌 추락

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

4.

60홈런 MVP 후보의 자멸, 병살타-3K-실책...토론토 루키 투수의 반란, LAD만 좋아지네

5.

'무패패패무패패무패패무패무패' 韓 최초 혼혈 국대, 초유의 위기...14경기 무승→지옥같은 꼴찌 추락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.