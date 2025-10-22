사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

기사입력 2025-10-22 14:05


사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 …
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 4회초 2사 2루 한화 하주석이 선취 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 김용 기자] 이래서 결혼을 잘 해야 하는구나.

'분유 버프'라는 말이 있다. 프로야구 선수가 자녀가 태어나면 그 책임감으로 경기력이 180도 달라진다는 의미다.

'결혼 버프'도 있나보다. 한 가정의 가장이 된다는 건 엄청난 의미다. 책임을 져야 하는 가족이 생기는 건, 가장에게 엄청난 동기부여다.

그래서인가. 한화 이글스 하주석이 달라졌다. 미친 경기력이다. 왜 이 선수가 FA 굴욕을 당해야 했나 할 정도다.

하주석은 이번 가을 한화의 주전 2루수-6번타자다. 그리고 3경기 대폭발이다. 12타수 7안타 타율 5할8푼3리다. 2루 수비도 나름 안정적이다.

하주석은 입단 때부터 한화의 차세대 유격수로 주목받았고, 주장을 할 정도로 팀 내 대체 불가 선수였다.

하지만 정체된 기량, 그리고 야구장 안팎 구설로 힘든 시간을 겪었다.

지난해 생애 첫 FA 자격을 얻었다. 야구계에서는 FA 신청을 하지 않을 것으로 봤지만, 하주석은 과감하게 신청을 했고 미아가 될 뻔 했다. 그래도 의리의 한화가 1년 총액 1억1000만원의 조건에 손을 잡아줬다.


스프링캠프도 못 갔다. 사실상 김경문 감독 구상에 없었다. 하지만 하주석은 포기하지 않고 묵묵히 준비했고, 기회가 왔을 때 잡았다. 한화의 약점인 2루. 김 감독은 하주석을 2루에서 활용하겠다는 얘기를 해왔었고, 하주석도 거기에 맞춰 준비를 했다.

이번 가을 대박이다. 가을야구를 앞두고 좋은 소식도 전했다. 한화 소속 인기 치어리더인 김연정씨와의 결혼. 공교롭게도 그 사실이 알려진 후 하주석의 야구가 기가 막히게 달라졌다.

FA 계약 야쉬움을 털고, 이제는 다시 한화의 주축으로 올라설 기회를 잡았다. 하주석의 활약으로 한화가 한국시리즈에 올라간다면, FA 설움을 풀 역전 드라마가 기다릴 수 있다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.