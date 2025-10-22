김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

기사입력 2025-10-22 14:12


김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문…

[스포츠조선 조윤선 기자] 김광규가 김완선을 향한 순정남 면모를 드러냈다.

22일 MBC '라디오스타'는 '완선 바라기 광규 장군(?)의 천년 로맨스' 선공개 영상을 게재했다.

영상에서 김완선은 김광규의 팬심을 느낀 적이 있냐는 질문에 "많다. 유튜브 촬영할 때 오빠한테 뜬금없이 출연 요청을 했다. 근데 그때 오빠가 발목을 다쳐서 걸음을 잘 못 걸었다"고 전했다.

이를 들은 김구라는 "기어서 간 거냐. 너무 지고지순하다"며 깜짝 놀랐고, 김완선은 "나도 그렇게 다친 줄 몰랐다. 사실 전시회 구경하는 걸 촬영하려고 했는데 전시회 장소까지 걸어서 가야 했다. 걸어가는데 계속 절뚝거려서 내가 부축해서 갔다. 그때 너무 감동 받았다. 오빠가 이렇게 아픈 줄 몰랐다고 미안하다고 했다"고 밝혔다.

이에 홍윤화는 "부축해 주셔서 좋았을 거 같다"고 말했고, 김광규는 "좋았다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

또 김광규는 김완선 앞에서 유독 수줍어하며 "말을 못 놓겠다"고 고백했다. 장도연은 "말씀하실 때마다 보면 다른 이야기할 때는 시선이 자유로운데 김완선 이야기할 때는 옆을 전혀 안 본다"고 말했고, 홍윤화도 "(김완선) 언니 얘기할 때마다 발을 동동 구르신다"고 전했다.

두 사람의 최측근인 김국진은 "광규가 완선이랑 있으면 팬이고 좋아하는 거 아니까 적극적으로 표현하면 되는데 광규는 직진하다가 주위를 위성처럼 계속 맴돈다"고 설명했다.


김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문…
그런가 하면 김광규와 김완선이 김국진, 강수지 커플의 뒤를 이을 뻔했다고. 김완선은 "처음에 김국진, 강수지 커플이 'SBS 연예대상'에서 베스트 커플상을 받았고, 2016년에는 김광규와 내가 베스트 커플상을 받았다. 그때 '불청'의 두 번째 커플이라는 식으로 기사가 많이 났다"고 말했다. 이어 "근데 오빠가 팬이라고 얘기하면서도 사실 개인적으로 연락한 적은 거의 없다"고 덧붙였다.


그러자 김국진은 "광규가 결정적일 때 다가가지 못하고 빙글빙글 돈다. 그리고 완선이도 다가오라는 얘기도 안 한다"고 정곡을 찔렀고, 김광규는 "맞다. 마음의 문을 열지 않는다"며 맞장구쳤다. 그러면서도 "완선 씨 한 분 정도는 황장군처럼 지켜주자고 생각했다"며 순정남의 면모를 드러냈다.

또 김광규는 "예전에 '라디오스타' 처음 나왔을 때 출연 이유를 묻길래 (완선 씨랑) '우결' 나가려고 출연했다고 한 적이 있다"며 김완선을 지그시 바라봤다. 그러나 김완선은 영혼 없는 대답을 했고, 이에 울컥한 김광규는 "마음을 안 연다. 그래서 내가 '열려라 참깨'를 부른 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

4.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

켄 그리피→랜디 존슨→이치로→킹 펠릭스 그리고 칼 롤리…'60홈런' 새 역사에도 "실패한 시즌" 통한의 좌절, 49년 세월 너무 무거웠다 [SC포커스]

5.

SSG 랜더스, 신인 선수 14명과 가족들 초청해 입단식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.