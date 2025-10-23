긴장한 신임 감독이 웃었다...5년 만에 다시 돌아온 김원형 감독 반긴 …

|
[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 베테랑 양의지 익살스러운 행동에 김원형 감독이 미소 지었다.
두산 베어스 제12대 사령탑으로 부임한 김원형 감독 취임식에 참석한 양의지가 기념 촬영 도중 해맑은 미소와 함께 주먹을 불끈 쥐며 현장 분위기를 유쾌하게 만들었다.
두산 베어스 김원형 감독 취임식이 23일 잠실구장에서 열렸다. 2019시즌부터 2020시즌까지 두산에서 투수코치로 몸담았던 김원형 감독은 2019시즌에는 팀 통합 우승에 힘을 보탰다.
SSG 시절 김원형 감독은 2022 정규시즌 개막부터 끝까지 1위를 놓치지 않고 KBO리그 사상 최초로 와이어 투 와이어 우승을 달성했다.
올 시즌 아쉽게 9위로 시즌을 마감한 두산 베어스. 구단은 시즌을 마친 뒤 신중하게 감독 영입 절차를 밟았다. 2+1년 최대 20억원(계약금 5억원, 연봉 5억원)에 계약한 김원형 감독은 5년 만에 두산 베어스에 복귀했다.
긴장하고 있던 김원형 감독도 익살스러운 양의지 덕분에 미소 지었다.
