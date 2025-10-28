'야구만 잘하면 된다? No' 이런 좋은 상, KBO도 만들어야 하지 않을까? 무키 베츠, 다저스 4th 클레멘테상 수상

기사입력 2025-10-28 10:08


'야구만 잘하면 된다? No' 이런 좋은 상, KBO도 만들어야 하지 않…
Los Angeles Dodgers' Mookie Betts speaks after receiving the Roberto Clemente Award prior to Game 3 of baseball's World Series against the Toronto Blue Jays, Monday, Oct. 27, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'야구만 잘하면 된다? No' 이런 좋은 상, KBO도 만들어야 하지 않…
From left; MLB Commissioner Rob Manfred, Los Angeles Dodgers' Mookie Betts, wife Brianna Betts and Luis Clemente, son of the late Roberto Clemente, applaud during the Roberto Clemente Award presentation prior to Game 3 of baseball's World Series against the Toronto Blue Jays, Monday, Oct. 27, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 정현석 기자]메이저리그(MLB)의 LA 다저스 슈퍼스타 무키 베츠(33). 야구만 잘하는 게 아니다. 선행도 으뜸이다.

베츠가 2025년 로베르토 클레멘테상 수상자로 뽑혔다.

28일(이하 한국시각) AP통신 등 미국 언론들은 다저스 소속 선수로 역대 4번째 베츠의 로베르토 클레멘테상 수상 소식을 일제히 전했다.

클레멘테상은 일종의 선행상이다. 경기 외적으로 사회 공헌과 인성을 겸비한 선수에게 수여한다. 봉사와 지역사회 참여 활동 등 선한 영향력이 수상 근거가 된다.

당초 1971년 '커미셔너 어워드'라는 명칭으로 제정됐던 이 상은 1972년 12월 지진으로 고통받던 니카라과 구호 활동 중 비행기 추락사고로 사망한 메이저리그 강타자 로베르토 클레멘테를 기리기 위해 이름을 바꿨다. 초대 수상자는 윌리 메이스였다.

베츠는 스티브 가비(1981년) 클레이튼 커쇼(2012년) 저스틴 터너(2022년)에 이어 다저스 소속으로 이 상을 받은 4번째 선수가 됐다.

베츠는 통산 8차례 올스타에 보스턴 레드삭스 시절이던 2018년 아메리칸리그(AL) 최우수선수(MVP)로 메이저리그 최고의 별로 우뚝 선 최고 스타플레이어.


'야구만 잘하면 된다? No' 이런 좋은 상, KBO도 만들어야 하지 않…
TORONTO, ONTARIO - OCTOBER 25: Mookie Betts #50 of the Los Angeles Dodgers reacts prior to game two of the 2025 World Series against the Toronto Blue Jays at Rogers Center on October 25, 2025 in Toronto, Ontario. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'야구만 잘하면 된다? No' 이런 좋은 상, KBO도 만들어야 하지 않…
무키 베츠가 8회 만루홈런을 치고 들어와 먼저 홈을 밟은 오타니의 환영을 받고 있다. Imagn Images연합뉴스
그는 경기장 밖에서도 최고였다.


베츠는 지난 2020년 LA 다저스와 12년간 총액 3억6500만 달러(한화 약 4376억 원)의 초대형 FA 계약을 체결해 화제를 모았다. 만 40세끼지 다저스 유니폼을 입는 사실상 종신계약. 당시 기준으로 메이저리그 역대 2번째 규모였다.

월드시리즈 우승에 진심이었던 다저스의 승부수. 안목은 틀리지 않았다. 베츠는 공수주에 걸친 전방위 활약으로 다저스의 황금시대 주역으로 활약하고 있다. 지난해 우승팀 다저스는 2년 연속 월드시리즈에 진출하며 2연패에 도전중이다.

천문학적 돈을 확보한 베치는 일부를 이웃을 위해서 쓰고 있다. 2021년 '5050 재단'을 설립하며 소외된 지역 청소년들의 정서적, 신체적 발달을 돕고 있다. 지난 1월에는 로스앤젤레스 산불 극복을 위해 나이키 의류 3만달러 이상을 지원했다. 또한 기아를 해결하고 노숙자를 돕기 위해 16만달러를 기부하기도 했다.

선행 리스트는 이 뿐만이 아니다. 로스앤젤레스 캘리포니아대 캠퍼스(UCLA) 어린이병원에 스포츠 프로그램을 만들어 소아 환자를 지원하는 일에도 힘을 쏟고 있다.

한편,베츠의 클레멘테상 시상식은 28일 다저스타디움에서 열린 LA다저스와 토론토 블루제이스의 월드시리즈 3차전에 앞서 진행됐다.

KBO에도 지역사회 이웃을 돕는 등 남 몰래 선행을 베푸는 선수들이 많이 있다. 특히 FA로 큰 돈을 버는 선수들이 늘면서 선행 동참이 점점 늘고 있는 추세. 선한 영향력이 우리 사회에 더 넓게 퍼져 빛날 수 있도록 한국에도 이런 의미 있는 상을 공식 제정할 때가 됐다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태원, 뉴욕 사위 앞 꺼낸 진심 "자폐子 위해 기러기 생활, 비겁했다"[SC리뷰]

2.

김남길 또 후덕..'입금' 후 폭식 어쩌나 "소속사 대표 극대노"(황제성)

3.

김원효, 장가계서 '포차' 운영중인 CEO였다...김숙 "아이디어 끝장나" ('김숙티비')

4.

KCM, 13년간 딸 숨긴 이유 "채권자들이 가족 찾아갈까봐..난 못난 아빠" ('돌싱포맨')

5.

안나, '암극복' 후 ♥박주호+삼남매와 마라톤 참가 "조금 달려봤어요" ('집에서안나와')

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

[오피셜]'메시 제쳤다!' 손흥민의 환상 데뷔골, MLS 올해의 골 선정 '아시아 최초 쾌거'

3.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

4.

대충격! 로버츠 감독의 '기만전술'이 모두를 속였다. 파헤스는 있고, 김혜성은 또 없다

5.

토트넘, 손흥민 벽화 추진하나? 팬들 요청에 검토

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

[오피셜]'메시 제쳤다!' 손흥민의 환상 데뷔골, MLS 올해의 골 선정 '아시아 최초 쾌거'

3.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

4.

대충격! 로버츠 감독의 '기만전술'이 모두를 속였다. 파헤스는 있고, 김혜성은 또 없다

5.

토트넘, 손흥민 벽화 추진하나? 팬들 요청에 검토

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.