정리조차 안되는 오타니의 대기록들! 9출루-4장타-멀티홈런-4연속 IBB…

[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 역사상 이런 경기는 없었다.
오타니는 28일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전서 리드오프 지명타자로 출전해 9타석에 들어가 2홈런을 포함, 4타수 4안타 3타점 3득점 4볼넷을 기록했다. 프레디 프리먼이 5-5로 맞선 연장 18회말 끝내기 홈런을 터뜨렸다.
프리먼은 18회말 선두타자로 들어가 풀카운트에서 토론토 우완 브랜든 리틀의 6구째 한복판으로 파고든 92.4마일 싱커를 걷어올려 가운데 펜스를 넘겼다. 발사각 34도, 타구속도 107.4마일, 비거리 406피트로 프리먼의 이번 가을 2번째 아치였다.
오타니는 "가장 중요한 것은 우리가 이겼다는 점이다. 오늘 내가 한 것은 그 과정에서의 일부일 뿐이다. 가장 중요한 것은 고비를 잘 넘기고 다음 경기를 맞게 됐다는 것"이라고 소감을 나타냈다.
오타니는 1회말 첫 타석에서 우측으로 그라운드 룰 2루타를 치며 타격감을 끌어올렸다.
이어 1-0으로 앞선 3회 1사후에는 솔로홈런을 터뜨렸다. 볼카운트 1B2S에서 토론토 선발 맥스 슈어저의 6구째 몸쪽 높은 코스로 날아든 95.1마일 직구를 끌어당겨 우측 펜스를 넘겼다. 발사각 32도, 타구속도 101.5마일. 세 차례 MVP와 세 차례 사이영상 투수가 월드시리즈에서 맞붙은 것은 2009년 페드로 마르티네스(필라델피아)와 알렉스 로드리게스(양키스) 이후 16년 만이다.
오타니는 2-4로 뒤진 5회 1사 1루서 또 2루타를 날려 타점을 추가했다. 풀카운트에서 상대 바뀐 좌완 메이슨 플루하티의 6구째 몸쪽으로 떨어지는 82.6마일 스위퍼를 밀어쳐 좌중간에 떨어지는 2루타를 날려 1루주자 키케 에르난데스를 홈으로 불러들였다.
오타니의 방망이는 여기에서 멈추지 않았다. 4-5로 뒤진 7회 1사후 4번째 타석에서도 장쾌한 아치로 동점을 만들었다. 우완 세란토니 도밍게스의 초구 97.6마일 한복판 직구를 걷어올려 좌중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 26도, 타구속도 107.8마일, 비거리 401피트.
오타니가 이날 작성한 역사적인 기록을 정리하면 이렇다.
우선 오타니는 이번 가을야구 8홈런을 때려 다저스 역대 단일 포스트시즌 최다 홈런 타이를 이뤘다. 2020년 코리 시거가 포스트시즌 18경기에서 8홈런을 기록한 바 있다. 전체적으로는 공동 2위. 단일 포스트시즌 최다 홈런은 2020년 당시 탬파베이 레이스 소속 랜디 아로자레나가 친 10개다.
뿐만 아니라 오타니는 월드시리즈 한 경기서 장타 4개를 날린 두 번째 선수가 됐다. 앞서 1906년 시카고 화이트삭스 프랭크 이스벨이 시카고 컵스와의 월드시리즈 5차전서 2루타 4개로 4장타를 기록한 바 있다. 그로 인해 오타니는 포스트시즌 역사상 베이브 루스에 이어 두 번째로 12루타 이상의 경기를 두 차례 기록했다.
종전 포스트시즌서 한 경기 최다 출루는 6번이었는데, 이날 오타니는 9번이나 베이스를 밟았다. 한 경기 9출루는 정규시즌서 3차례 있었다. 포스트시즌 역사상 한 경기 4개의 고의4구 역시 처음 나온 기록이다.
18이닝을 뛴 오타니는 29일 오전 9시 같은 장소에서 열리는 4차전 선발로 나선다. 스태미나가 견뎌줄 지 지켜볼 일이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com