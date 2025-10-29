"직구 던질 리 없었죠" 게레로의 노림수에 오타니 휘청, "TOR, 카운터펀치 날렸다" 美 열광...WS 향방 안갯속

기사입력 2025-10-29 15:53


LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 4차전에서 1-0으로 앞선 3회초 1사 1루서
토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어에게 좌중간 투런홈런을 얻어맞은 뒤 전광판을 바라보고 있다. AP연합뉴스

"직구 던질 리 없었죠" 게레로의 노림수에 오타니 휘청, "TOR, 카운…
토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 4차전에서 0-1로 뒤진 3회초 1사 1루서 LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이를 상대로 좌중간 투런홈런을 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]'5억달러의 사나이'가 '7억달러의 사나이'를 무너뜨렸다.

토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어와 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 포스트시즌서 처음으로 맞붙었다. 결과는 게레로의 승리.

게레로는 29일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 3차전에서 역전 홈런을 포함해 4타수 2안타 2타점 2득점 1볼넷의 맹타를 휘두르며 6대2 승리를 이끌었다.

전날 연장 18회 혈투 끝에 프레디 프리먼에 끝내기 홈런을 맞고 쓰러진 토론토는 이날 게레로의 흐름을 바꾸는 대포를 앞세워 설욕에 성공하며 시리즈를 2승2패 원점으로 돌렸다. 양 팀간 5차전은 30일 오전 9시 같은 장소에서 열린다.

게레로는 0-1로 뒤진 3회초 투런포를 쏘아올리며 전세를 뒤집었다.

1사후 네이슨 루카스가 우전안타를 치고 나가 주자를 두고 타석에 선 게레로는 볼카운트 2B1S에서 오타니의 4구째 85.1마일 스위퍼가 가운데 높은 코스로 날아들자 가볍게 배트를 돌렸다. 발사각 25도, 타구속도 102.5마일로 뻗어나간 타구는 좌중간 펜스 뒤 비거리 395피트 지점에 꽂혔다. 게레로 이번 가을 7호 홈런.

오타니에 메이저리그 포스트시즌 첫 피홈런의 수모를 안긴 것이다.


토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 4차전에서 0-1로 뒤진 3회초 1사 1루서 LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이를 상대로 좌중간 투런홈런을 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 4차전에서 0-1로 뒤진 3회초 1사 1루서 LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이를 상대로 좌중간 투런홈런을 터뜨린 뒤 오른손을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. EPA연합뉴스
게레로는 '투수' 오타니가 LA 에인절스에 몸담던 시절 8타수 3안타(0.375), 1홈런, 2루타 1개, 1볼넷, 2삼진, OPS 1.319로 강했다. 이날 맞대결에서는 삼진-투런포-중견수 직선타 등 3타수 1안타 2타점을 기록했다. 오타니를 상대로 통산 11타수 4안타(0.364)에 2홈런을 기록하게 된 것이다.


MLB.com은 '블라디미르 게레로 주니어가 월드시리즈에서 오타니 쇼헤이에 카운터펀치(counterpunch)를 날렸다. 그건 마운드에 선 오타니를 향한 어퍼컷이기도 했다'며 '이 시점에서 오타니를 무너뜨릴 수 있는 유일한 방법은 화력을 갖고 힘으로 대항하는 것 뿐이었다. 게레로가 뜨거워지면 단 번에 일이 일어나고 시리즈를 장악하게 된다'고 논평했다.

이 홈런으로 게레로는 토론토 역대 포스트시즌 통산 최다 홈런 부문서 조 카터, 호세 바티스타를 제치고 1위로 올라섰다. 카터와 바티스타는 각각 3년과 2년에 걸쳐 6홈런을 때린데 비해 게레로는 이번 포스트시즌서만 7개의 아치를 그렸다.


토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어가 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 월드시리즈 4차전에서 0-1로 뒤진 3회초 1사 1루서 LA 다저스 선발투수 오타니 쇼헤이를 상대로 좌중간 투런홈런을 터뜨린 뒤 손을 뻗으며 홈을 밟고 있다. AP연합뉴스
게레로는 승리 후 가진 인터뷰에서 "어제 우리는 뼈아픈 패배를 당했다. 우리는 즉시 되갚아줬다. 단 한 경기에서 단 한 번 뿐이었다. 오늘 이겨 신께 감사드린다"고 소감을 나타낸 뒤 "(직전에)직구가 들어왔는데 스윙이 좋았지만 파울이 됐다. 그래서 오타니가 다시 직구를 던지지 않을 것이라고 생각했다"며 홈런 당시 상황을 전했다. 게레로는 3구째 한복판 97.4마일 직구를 파울로 걷어낸 뒤 4구째 스위퍼를 정확하게 공략해 담장을 넘겼다.

존 슈나이더 토론토 감독은 "어제 다저스는 월드시리즈 우승을 차지한 게 아니었다. 그저 한 경기를 이긴 것"이라며 의욕을 불태웠다.

토론토는 정규시즌서 메이저리그 최다인 49번의 역전승을 거뒀다. 그중 43경기는 선취점을 내주고 이긴 것이다. 또한 이번 월드시리즈 첫 4경기에서도 토론토는 매번 선취점을 허용했지만, 1차전과 4차전을 잡았다.

그런데 역대 월드시리즈 중 1~4차전서 모두 선취점을 뽑은 팀은 결국 우승을 차지했다. 2004년 보스턴 레드삭스, 2012년 샌프란시스코 자이언츠, 그리고 작년 다저스였다. 즉 확률상 올해도 다저스가 우승한다는 얘기인데, 토론토로서는 홈인 로저스센터로 승부를 몰고 갔다는 게 의미가 크다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

