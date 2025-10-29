3차전 앞둔 한화, '필승 미팅' 왜 안 했나 → 우승청부사가 밝힌 이유 [KS3]

최종수정 2025-10-29 17:11

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 1회초 2사 손아섭이 2루타를 친 후 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 2사 한화 손아섭이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 1승이 간절한 한화 이글스가 조바심을 경계했다. 베테랑 타자 손아섭은 이럴 때일 수록 평정심 유지가 중요하다고 강조했다.

손아섭은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 3차전을 앞두고 "홈에서는 충분히 해볼만 하다"고 자신감을 내비쳤다. 손아섭은 한화가 트레이드 마감일에 신인 3라운드 지명권과 현금 3억원을 NC에 내주고 영입한 '우승 청부사'다.

한화는 올해 정규시즌을 2위로 마쳤다. 플레이오프에서 삼성을 5차전 혈투 끝에 3승 2패로 제압했다.

전력 소모가 컸지만 한국시리즈 1차전 2차전에 문동주 류현진이 선발 출격하는 만큼 '백중세'가 예상됐다.

뚜껑을 열자 LG가 일방적으로 시리즈를 주도했다. 한화는 1차전 폭투 볼넷 실책을 연발했다. 2대8로 무기력하게 졌다. 2차전은 1회초에 4점을 먼저 얻고 5대13 역전패를 당했다. 한화는 대전에서 펼치는 3차전부터 5차전까지 최소 2승을 거둬야 6차전까지 갈 수 있다.

손아섭에 따르면 한화는 특별한 선수단 미팅을 소집하지 않았다.


26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 1회초 선두타자 안타를 날린 한화 손아섭. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 1사 한화 노시환이 솔로포를 터뜨리자 대기타석에 있던 손아섭이 엄지를 치켜세우고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
손아섭은 "필승을 다진다고 이길 것 같으면 당연히 한다. 하던 대로 하는 게 맞다. 무언가를 막 더 하려고 하면 그게 오히려 더 경직될 수 있다. 후배들에게는 더 부담이 될 수 있다"고 진단했다.

대전에서는 한화가 강했다. 올해 LG전 7승 1무 8패로 근소 열세였지만 대전에서는 5승 1무 1패 절대 우위였다.


손아섭은 "비록 1차전 2차전 졌지만 홈에서는 충분히 해볼 만하다. 그런 분위기가 형성 돼있다. 따로 미팅 같은 건 없었다. 똑같이 으쌰으쌰하는 분위기 속에서 잘 쉬었다"고 기대했다.

손아섭은 자신만 잘하면 된다고 했다. 손아섭은 "우리 타선 자체가 좋다. 결국에 내가 시작을 해야 한다. 내 역할이 중요하다. 또 내가 세리머니나 이런 부분이 다른 선수들에 비해 크다. 내가 많이 출루를 해야 뭔가 좋아질 거라고 생각한다. 일단 잘해보겠다"고 다짐했다.

이제는 과정보다 결과다. 1승 부터 해야 한다. 손아섭은 "일단 이기는 게 중요하다. 내가 선두타자로 더 많은 역할을 한다면 분명히 분위기는 더 밝아진다. 야구라는 게 생각대로 되지는 않지만 좀 더 분발하겠다"고 각오를 다졌다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

