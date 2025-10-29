LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 베테랑타자 손아섭이 3차전도 평소와 똑같은 자세로 임해야 한다고 강조했다. 한국시리즈 2패에 몰린 한화는 3차전 1승이 절실하다.
정규시즌 우승팀 LG가 생각보다 훨씬 막강했다는 평가가 나올 수밖에 없었다.
손아섭의 생각은 달랐다.
손아섭은 한화의 안방인 대전에서는 반격이 가능하다고 전망했다. 손아섭은 "LG는 원래 잘 치는 팀이다. 그 부분은 인정해야 한다. 우리가 홈으로 왔기 때문에 다시 분위기를 가져올 수 있을 것이라고 믿는다"고 기대했다.
손아섭은 "마운드도 정규시즌과 똑같았다. 함덕주 선수만 정규시즌 보다 공이 좋았다. 확실히 공이 좋았다. 톨허스트도 그렇고 (김)진성이 형이나 임찬규 선수 등 제가 상대했던 선수들을 정규시즌 때와 달라진 것은 없었다. 나만 정신을 차리면 충분히 공략을 할 수 있다고 생각한다"고 자신감을 내비쳤다.
손아섭의 역할이 중요하다. 리베라토 문현빈 노시환 채은성으로 이어지는 중심타선은 타격감이 살아 있다. 공격 선봉 손아섭이 활로를 개척해야 한다.
손아섭은 "우리 타선 자체가 좋다. 결국에는 내가 시작을 한다. 내가 많이 출루를 해야 분위기가 좋아질 것이다. 일단 잘해보겠다"고 필승을 다짐했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com