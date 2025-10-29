한화 기적의 역전승 진짜 승부처, 충격의 폭투에도 김서현이 무너지지 않았…

한화 기적의 역전승 진짜 승부처, 충격의 폭투에도 김서현이 무너지지 않았다는 것

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전.

[스포츠조선 김용 기자] 승리라는 기록보다 값졌던 건, 폭투 뒤 무너지지 않았다는 점.

반전 드라마라는 얘기는 이럴 때 쓰라고 만들어진 말인가보다. 한화 이글스 마무리 김서현이 엄청난 풍파를 이겨내며 드디어 웃었다. 아니, 정확히 표현하면 울었다.

김서현은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 한국시리즈 3차전 7대2 역전승의 발판을 마련했다. 8회 구원으로 나와 폭투로 1실점을 했지만, 9회를 무실점으로 막아내며 승리투수가 되는 행운까지 누렸다.

우여곡절, 산 넘어 산이었다. 시즌 초 갑작스럽게 마무리 보직을 받았지만, 씩씩하게 강속구를 뿌리며 새로운 스타가 된 김서현. 하지만 시즌 막판 구위가 떨어지고, 자신감을 잃으며 충격의 연속이었다. 시작은 1일 SSG 랜더스와의 경기. 9회 연속 투런 홈런을 허용하며 경기를 넘겨주게 됐고, 한화는 그 패배로 정규시즌 우승 도전 가능성이 사라져버렸다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 1사 1,3루 한화 김서현이 폭투로 실점을 허용하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
플레이오프에서도 악몽은 계속됐다. 1차전 마무리를 위해 9회 등장했지만 홈런에 연속 안타를 허용하며 교체를 당했다. 절치부심 준비한 4차전에서는 김영웅에게 통한의 동점 스리런을 내주며 무너졌다.

김서현의 부진도 부진이지만, 왜 김서현을 쓰냐는 등의 비난과 비판이 날아들며 김경문 감독도 힘들어졌고 팀 분위기도 급속도로 추락할 수밖에 없었다. 김 감독은 플레이오프 4차전 패배 후 5차전에 김서현을 마무리로 투입하겠다고 공언했다가, 다시 그 계획을 철회하기도 했다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 9회초 1사 1, 2루 대타 문성주를 병살타로 잡은 김서현이 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/
그리고 가장 힘든 건 당연히 선수 본인. 그런 가운데 김서현은 한국시리즈 1차전 오스틴을 삼진으로 처리하며 반전의 씨앗을 심었다. 그리고 김 감독과 양상문 투수코치도 뚝심으로 김서현을 믿고 승부처에 투입했다.

물론, 하늘이 호락호락하게 김서현에게 행복을 선물하지는 않았다. 1-2로 밀리던 8회초 1사 1, 3루 위기서 오스틴을 상대로 2S 유리한 고지를 점하고 어이없는 폭투를 저질러 쐐기점이 될 수 있는 점수를 준 것.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 9회초 1사 1, 2루 대타 문성주를 병살타로 잡으며 승리를 지킨 김서현을 최재훈이 격려하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

어린 선수가 계속되는 악몽에, 또 이 폭투로 경기 패배의 원흉이 된다면 크게 다칠 수 있었다. 하지만 김서현도 대단했던 건, 거기서 흔들리지 않고 강타자 오스틴과 김현수를 막아냈다는 점이었다. 여기서 더 점수를 줬다면 한화의 8회말 역전극도 절대 없었을 것이다. 거기서 정신줄을 부여잡고, 집중한 게 이날 진짜 승부처였을지 모른다. 이닝 종료 후 침울해하지 않고, 수비에 나갔다 들어오는 동료들을 독려하는 모습도 인상적이었다.

김서현은 경기 후 눈물을 터뜨렸다. 티 내지 못했지만, 정말 힘들었을 시간들이었다. 이렇게 스타가 탄생하는 법니다. 김서현이 마음의 짐을 덜고, 남은 경기들에서 정규시즌과 같은 모습을 보여준다면 한화의 우승 가능성도 올라갈 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

