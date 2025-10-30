'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 마무리투수 김서현(21·한화 이글스)이 또 한 번 고개를 떨궜다.
올 시즌 마무리투수 보직을 맡아 33개의 세이브를 거두는 등 뒷문 단속을 확실하게 해왔지만, 시즌 막바지 누구보다 마음고생이 많은 시간을 보냈다.
|
김경문 한화 감독은 김서현을 마무리투수로 기용하겠다고 거듭 이야기하며 자시감을 실어줬다. 김서현은 한국시리즈 3차전에서 극적으로 부활했다.
1-2로 지고 있던 8회초 1사 1,3루에 마운드에 올라와 폭투를 기록하며 실점이 나왔다. 다시 한 번 악몽이 시작되나 싶었지만, 추가 실점없이 이닝을 마쳤다.
타선이 김서현을 도왔다. 8회말 6점을 내면서 역전을 만들었고, 김서현은 9회초를 무실점으로 막았다. 김서현은 2006년 한국시리즈 2차전 문동환에 이어 19년 만에 한화 소속 승리투수가 됐다.
4차전 김서현은 다시 한 번 마운드에 올랐다. 3-0에서 3-1이 된 상황. 오스틴을 상대로 2루수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 마쳤다.
|
이후 천성호를 유격수 땅볼로 잡았지만, 박해민을 볼넷으로 내보냈다. 결국 김서현은 박상원과 교체돼 마운드를 내려왔다.
위기는 결국 참사로 이어졌다. 박상원은 홍창기에게 안타를 맞았고, 신민재의 진루타로 2사 2,3루가 됐다. 이후 김현수의 2타점 적시타로 경기는 뒤집혔다.
선발로 나와 7⅔이닝 1실점을 기록하며 승리 요건을 갖추고 마운드를 내려온 와이스의 역투도 물거품이 되는 순간이었다.
