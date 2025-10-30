'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

기사입력 2025-10-30 21:47


'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회 마운드를 찾은 한화 양상문 코치가 마무리 김서현을 교체하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 무사 1루 LG 박동원에게 투런포를 허용한 한화 마무리 김서현이 자책하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 마무리투수 김서현(21·한화 이글스)이 또 한 번 고개를 떨궜다.

김서현은 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 포스트시즌 한국시리즈 4차전에 ⅔이닝 1안타(1홈런) 2볼넷 3실점(2자책)을 기록했다.

잠실에서 열린 1,2차전을 내준 한화는 3차전 승리로 반등의 발판을 마련했다. 가장 큰 수확은 '마무리투수'의 김서현의 반등.

올 시즌 마무리투수 보직을 맡아 33개의 세이브를 거두는 등 뒷문 단속을 확실하게 해왔지만, 시즌 막바지 누구보다 마음고생이 많은 시간을 보냈다.


'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 8회초 2사 1, 2루 김서현이 등판해 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/
지난 1일 인천 SSG 랜더스전에서 3점 차 세이브에 나왔지만, 현원회와 이율예에게 투런 홈런을 맞으면서 패전투수가 됐다. 한화로서는 이날 경기 포함 2경기만 이기면 LG와 '1위 결정전'을 치를 수 있었다. 그러나 이날 패배로 한화는 2위로 포스트시즌을 맞이하게 됐다.

포스트시즌에 들어와서도 김서현은 좀처럼 시즌 내내 보여줬던 위력을 보여주지 못했다. 플레이오프 1차전에 3점 차 리드에 올라와 홈런을 맞는 등 이닝을 끝맺지 못하는 굴욕을 당했고, 3차전에서는 동점 스리런까지 나왔다.

김경문 한화 감독은 김서현을 마무리투수로 기용하겠다고 거듭 이야기하며 자시감을 실어줬다. 김서현은 한국시리즈 3차전에서 극적으로 부활했다.

1-2로 지고 있던 8회초 1사 1,3루에 마운드에 올라와 폭투를 기록하며 실점이 나왔다. 다시 한 번 악몽이 시작되나 싶었지만, 추가 실점없이 이닝을 마쳤다.


타선이 김서현을 도왔다. 8회말 6점을 내면서 역전을 만들었고, 김서현은 9회초를 무실점으로 막았다. 김서현은 2006년 한국시리즈 2차전 문동환에 이어 19년 만에 한화 소속 승리투수가 됐다.

4차전 김서현은 다시 한 번 마운드에 올랐다. 3-0에서 3-1이 된 상황. 오스틴을 상대로 2루수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 마쳤다.


'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
경기를 끝내기 위해 9회초에 올라왔다. 그러나 제구가 잡히지 않았다. 오지환에게 볼넷을 내줬고, 박동원에게 던진 직구가 가운데 담장을 넘어가는 홈런이 됐다. 점수는 3-4.

이후 천성호를 유격수 땅볼로 잡았지만, 박해민을 볼넷으로 내보냈다. 결국 김서현은 박상원과 교체돼 마운드를 내려왔다.

위기는 결국 참사로 이어졌다. 박상원은 홍창기에게 안타를 맞았고, 신민재의 진루타로 2사 2,3루가 됐다. 이후 김현수의 2타점 적시타로 경기는 뒤집혔다.

선발로 나와 7⅔이닝 1실점을 기록하며 승리 요건을 갖추고 마운드를 내려온 와이스의 역투도 물거품이 되는 순간이었다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

2.

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

3.

[공식발표]대구FC, 울산 HD전 'PK 취소' 정심 확정…"수비수 오른손, 자연스러운 움직임"

4.

무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인업 완성[KS4]

5.

"투수도 공격을 해야 이긴다." 8회 역전패 아픔 염갈량이 선수단에 강조한 것은[KS4]

스포츠 많이본뉴스
1.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

2.

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

3.

[공식발표]대구FC, 울산 HD전 'PK 취소' 정심 확정…"수비수 오른손, 자연스러운 움직임"

4.

무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인업 완성[KS4]

5.

"투수도 공격을 해야 이긴다." 8회 역전패 아픔 염갈량이 선수단에 강조한 것은[KS4]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.