"같은 안타가 아니다. 어제 기운이 오늘까지." 심우준 전격 9번 출격.…

[대전=스포츠조선 권인하 기자]"같은 안타가 아니다."
전날 8회말 역전 결승 2타점 2루타를 쳤던 심우준이 처음으로 한국시리즈에 선발 출전하고 그동안 유격수로 선발 출전해왔던 하주석이 2루수로 자리를 옮긴 것이 4차전 라인업의 주요 포인트.
한화 김경문 감독은 라인업에 대해 "심우준 선수가 9번에 들어왔다. 전날 나왔던 이진영 선수도 그대로 나온다"면서 "심우준 선수가 친 안타는 같은 안타가 아니라 팀에, 그리고 본인에게도 힘을 주는 안타였다. 그 기운을 오늘가지 이어갔으면 하는 마음에 선발 라인업에 넣었다"라고 심우준의 선발 기용을 설명. 이어 "오늘 연습하는 것을 보니 배팅 컨디션도 좋은 것 같다"라며 기대감을 보였다.
전날 우익수로 선발출전했던 이진영이 이날도 그대로 6번에 나섰다. 이진영은 전날 2타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록했으나 이날 LG 선발 투수인 요니 치리노스에게 7타수 3안타로 좋은 타격을 했었다. 한화 타자들 중에선 노시환(7타수 3안타)과 함께 치리노스를 가장 잘 공략한 타자였다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com