8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미친 집중력 1이닝이면 충분했다[KS4 승부처]

최종수정 2025-10-30 22:07

8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1, 2루 김현수가 2타점 역전 적시타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 2,3루 LG 김현수가 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자]LG 트윈스의 타격이 폭발하면 팬들은 '메가트윈스포가 터졌다'고 표현한다. LG는 경기 내내 침묵했다. 9회초에 대거 6점을 뽑았다. 메가트윈스포 가동은 1이닝으로 충분했다.

LG는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전서 7대4 대역전승을 거뒀다. LG는 1-4로 뒤진 9회초 한화 필승조 김서현과 박상원을 차례로 붕괴시키며 각본 없는 드라마를 완성했다.

LG는 경기 내내 끌려갔다. 한화 선발 와이스의 믿기지 않는 역투에 완전히 봉쇄 당했다.

5회초 1사 1, 3루에서는 박해민이 병살타를 쳤다. 7회초 1사 1, 2루에서 대타 문성주가 병살타를 쳤다.

LG는 0-1로 뒤진 7회말 뼈아픈 추가점까지 허용했다. 2사 2, 3루에서 장현식이 문현빈에게 적시타를 맞고 2점을 더 헌납했다.

LG는 뒤늦게 발동이 걸렸다. 0-3으로 뒤진 8회초 2사후에 신민재가 우중간 2루타를 뽑아내며 실마리를 풀었다. 김현수가 해결사였다. 적시타를 터뜨려 신민재를 불러들였다. 문보경도 안타를 치면서 주자를 모았다.

한화는 8회 2사 1, 2루에 바로 마무리 김서현 카드를 꺼냈다. 한국시리즈 타격감이 바닥인 오스틴이 내야 뜬공으로 물러나는 순간 김서현은 포효했다.

LG는 8회말에 또 1점을 내주면서 완전히 무너지는 듯했다.


8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회 마운드를 찾은 한화 양상문 코치가 마무리 김서현을 교체하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1루 문보경이 1타점 3루타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

하지만 9회초가 있었다.

선두타자 오지환이 볼넷으로 시동을 걸었다. 박동원이 2점 홈런을 터뜨리면서 경기가 요동쳤다. 아웃카운트 없이 3-4로 따라붙었다.

천성호가 유격수 땅볼 아웃됐지만 박해민이 다시 볼넷을 얻었다. 김서현이 급격하게 흔들렸다. 한화는 부랴부랴 김서현을 내리고 박상원을 투입했다.

한번 타오른 LG의 기세는 꺾이지 않았다. 홍창기가 우전 안타를 치면서 주자를 모았다. 1사 1, 2루에서 신민재가 1루 땅볼 진루타에 성공했다. 2사 2, 3루에서 김현수가 1루 2루 사이를 꿰뚫었다. 2타점 역전 적시타.

문보경 오스틴이 역전 적시타를 터뜨리며 LG가 7-4로 승리를 확인했다.

LG는 9회초 마무리 유영찬을 올려 승리를 지켜냈다. 통합 우승까지 이제 단 한 걸음 남았다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.