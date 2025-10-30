8회까지 즐거우셨나요? → LG의 메가트윈스포, 9회초만 가동할게요! 미…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자]LG 트윈스의 타격이 폭발하면 팬들은 '메가트윈스포가 터졌다'고 표현한다. LG는 경기 내내 침묵했다. 9회초에 대거 6점을 뽑았다. 메가트윈스포 가동은 1이닝으로 충분했다.
5회초 1사 1, 3루에서는 박해민이 병살타를 쳤다. 7회초 1사 1, 2루에서 대타 문성주가 병살타를 쳤다.
LG는 0-1로 뒤진 7회말 뼈아픈 추가점까지 허용했다. 2사 2, 3루에서 장현식이 문현빈에게 적시타를 맞고 2점을 더 헌납했다.
한화는 8회 2사 1, 2루에 바로 마무리 김서현 카드를 꺼냈다. 한국시리즈 타격감이 바닥인 오스틴이 내야 뜬공으로 물러나는 순간 김서현은 포효했다.
LG는 8회말에 또 1점을 내주면서 완전히 무너지는 듯했다.
하지만 9회초가 있었다.
선두타자 오지환이 볼넷으로 시동을 걸었다. 박동원이 2점 홈런을 터뜨리면서 경기가 요동쳤다. 아웃카운트 없이 3-4로 따라붙었다.
천성호가 유격수 땅볼 아웃됐지만 박해민이 다시 볼넷을 얻었다. 김서현이 급격하게 흔들렸다. 한화는 부랴부랴 김서현을 내리고 박상원을 투입했다.
한번 타오른 LG의 기세는 꺾이지 않았다. 홍창기가 우전 안타를 치면서 주자를 모았다. 1사 1, 2루에서 신민재가 1루 땅볼 진루타에 성공했다. 2사 2, 3루에서 김현수가 1루 2루 사이를 꿰뚫었다. 2타점 역전 적시타.
문보경 오스틴이 역전 적시타를 터뜨리며 LG가 7-4로 승리를 확인했다.
LG는 9회초 마무리 유영찬을 올려 승리를 지켜냈다. 통합 우승까지 이제 단 한 걸음 남았다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com