"이겨야 하는 경기였는데…김서현 기용? 8회에는 잘 막았다" 충격의 9회 역전패, 이제는 벼랑 끝 총력전이다 [KS4]

최종수정 2025-10-30 22:15

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 한화 마무리 김서현이 마운드에 오르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "이겨야하는 경기인데…."

한화는 30일 대전 한화볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 포스트시즌 한국시리즈 4차전에서 4대7로 패배했다. 한화는 시리즌 전적 1승3패로 벼랑 끝에 몰리게 됐다.

한화로서는 뼈아픈 패배를 당했다. 1-4의 리드를 마지막 순간에 지키지 못했다.

이날 한화는 선발투수 라이언 와이스가 7⅔이닝 1실점으로 역투를 펼쳤다. 타선도 7회까지 3점을 뽑으며 와이스에게 승리 요건을 안겼다.

8회초 실점이 나왔지만, 곧바로 8회말 다시 한 점을 더하면서 승리를 잡아가는 듯 했다. 그러나 9회초 마무리투수 김서현이 무너졌고, 6실점이 이어졌다. 결국 9회말 반격에 실패한 한화는 시리즈 3패 째를 당하게 됐다.

이제는 1패는 곧 패배. 한화는 5차전 선발투수로 문동주를 예고했다. 플레이오프에서 불펜으로 두 경기 나와 6이닝 무실점을 기록했던 문동주는 한국시리즈에서는 선발로 돌아왔다. 1차전 선발로 나왔던 문동주는 4⅓이닝 4안타(1홈런) 3볼넷 3탈삼진 4실점(3자책)을 기록하며 패전 투수가 됐다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 김경문 감독이 완벽투를 펼친 선발 와이스를 찾아 고마운 마음을 전하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
한화로서는 홈인 대전에서 LG의 축포가 열리는 것만은 막아야 하는 상황. 경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "오늘은 정말 너무나 경기를 잘해 무조건 승리해야할 경기가 역전패를 당해 아쉽다"라며 "5차전 벼랑 끝에 몰려있다. 던질 수 있는 투수 모두를 준비하겠다"고 밝혔다.

- 총평을 하면.


오늘은 정말 너무나 경기를 잘해 무조건 승리해야할 경기가 역전패를 당해 아쉽다.

- 가장 아쉬운 장면은.

마무리도 그렇고, 어제는 LG에서 그런 일(역전)이 있었고 오늘은 우리팀에서 있었다. 야구가 참 어렵다.

- 와이스에는 8회에도 투입한 상황.

본인이 와서 115개까지는 던지겠다고 하고 마운드에 올라왔다.

- 팬들 사이에 김서현이 어제 막았지만 폭투도 나왔고, 오늘도 썼어야 했냐는 이야기가 나온다.

맞고 난 다음 이야기는 할 말이 없다. 8회에는 잘 막았다.

- 내일 경기 투수 운영을 바꿀 계획은.

5차전이 벼랑 끝에 몰려있다. 던질 수 있는 투수를 준비하도록 하겠다.

- 내일 선발투수는.

문동주다.

