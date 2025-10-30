"이겨야 하는 경기였는데…김서현 기용? 8회에는 잘 막았다" 충격의 9회…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "이겨야하는 경기인데…."
이날 한화는 선발투수 라이언 와이스가 7⅔이닝 1실점으로 역투를 펼쳤다. 타선도 7회까지 3점을 뽑으며 와이스에게 승리 요건을 안겼다.
8회초 실점이 나왔지만, 곧바로 8회말 다시 한 점을 더하면서 승리를 잡아가는 듯 했다. 그러나 9회초 마무리투수 김서현이 무너졌고, 6실점이 이어졌다. 결국 9회말 반격에 실패한 한화는 시리즈 3패 째를 당하게 됐다.
- 총평을 하면.
오늘은 정말 너무나 경기를 잘해 무조건 승리해야할 경기가 역전패를 당해 아쉽다.
- 가장 아쉬운 장면은.
마무리도 그렇고, 어제는 LG에서 그런 일(역전)이 있었고 오늘은 우리팀에서 있었다. 야구가 참 어렵다.
- 와이스에는 8회에도 투입한 상황.
본인이 와서 115개까지는 던지겠다고 하고 마운드에 올라왔다.
- 팬들 사이에 김서현이 어제 막았지만 폭투도 나왔고, 오늘도 썼어야 했냐는 이야기가 나온다.
맞고 난 다음 이야기는 할 말이 없다. 8회에는 잘 막았다.
- 내일 경기 투수 운영을 바꿀 계획은.
5차전이 벼랑 끝에 몰려있다. 던질 수 있는 투수를 준비하도록 하겠다.
- 내일 선발투수는.
문동주다.