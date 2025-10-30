'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진다. 이게 LG의 힘이다 [KS4]

기사입력 2025-10-30 22:17


'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 5회초 1사 1,3루 LG 박해민 내야 땅볼 타구를 잡은 한화 유격수 심우준이 병살로 연결하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 귀중한 득점 찬스에서 병살타를 남발했다. 승부처에서 대타로 나온 문성주도 병살타로 아쉬움을 삼켰다.

하지만 상관 없었다. 1-4로 뒤진 9회초, '닥공'으로 무려 6점을 뽑았다. 경기 내내 1점 갈증에 시달렸지만 마지막 순간, 한 방에 해결했다.

LG는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전서 7대4 대역전승을 거뒀다. 시리즈 전적 3승 1패 우위를 점했다. 통합우승까지 단 1승만 남았다.

LG는 치열한 투수전 속에서 단 '1점 짜내기'를 못했다. 7회까지 1점도 못 내고 0-3으로 끌려갔다.

5회초와 7회초가 아쉬웠다.

5회초 선두타자 오지환이 우측에 2루타를 치고 나갔다. 0-1로 끌려가던 상황이라 일단 1점이 필요했다.

박동원이 초구 번트에 실패했다. 박동원은 우측에 뜬공을 쳐내며 임무를 완수했다. 오지환이 2루 태그업 3루에 안착했다. 1사 3루에서 구본혁이 몸에 맞는 공을 얻었다.

LG로서는 1사 3루 보다 1사 1, 3루가 되면서 병살 위험이 증가, 오히려 부담스러운 처지에 놓였다.


'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 5회초 1사 1,3루 LG 박해민을 병살 처리한 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

'1점 짜내기' 못하면 어때? 9회에 6점 내면 되는데 → 한 번은 터진…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

여기서 박해민이 친 타구가 2루수 정면으로 향했다. 타구 스피드까지 빨랐다. 아무리 스피드가 좋은 박해민이라도 병살타를 면할 수 없었다.

LG가 0-1로 뒤진 7회초, 다음 찬스가 왔다. 1사 1루에서 박동원이 친 공이 유격수 앞으로 느리게 굴렀다. 한화 유격수 심우준이 1루가 아닌 2루를 노렸다. 오지환이 더 빨랐다. 야수 선택으로 기록되면서 1사 1, 2루가 됐다.

LG는 여기서 대타 카드를 꺼냈다. 구본혁 타석에 문성주가 등장했다.

하지만 문성주도 주인공이 되지 못했다. 심우준은 같은 실수를 반복하지 않았다. 문성주의 땅볼 타구를 심우준이 잡았다. 심우준은 직접 2루 베이스를 밟고 1루에 던졌다. LG의 찬스가 또 허망하게 날아갔다.

한화는 7회말 곧바로 2점을 달아났다. 문현빈이 2타점 적시타를 터뜨리며 승리를 예감했다. LG가 8회초에 간신히 1점을 냈지만 한화가 8회말 또 1점을 달아났다.

1-4로 3점 뒤진 채 9회초에 돌입하면서 패색이 짙었다. 앞선 찬스 1점 1점들이 아쉽게 느껴졌다.

그러나 후회는 순식간에 사라졌다. 그동안 눌렸던 LG 타선이 9회초에 몰아서 터졌다. 박동원이 2점 홈런을 치고 김현수가 2타점 역전 적시타를 폭발했다. 한국시리즈 내내 안타가 하나도 없던 오스틴까지 터졌다. LG는 고작 1점을 내기가 어려웠지만 9회초에 6점을 한 방에 내면서 그 위력을 마음껏 과시했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

2.

‘납치·폭행’ 100만 유튜버 수탉, 안와골절·골절·찢김 ‘참혹’…“살해될 뻔”

3.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

4.

블핑 리사 이런 모습 처음! ♥재벌 남친도 경악할 '폭탄 머리'

5.

'난임고백' 서동주, 난자 채취 중단 결정..."응급실까지 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

3.

반란은 계속된다! 올시즌 첫 셧아웃 승리, '꼴찌 탈출' 외치는 페퍼스가 따냈다…희생양 현대건설 [광주리뷰]

4.

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

5.

"우리 선수들 간절함 보셨어요?" 벌써 시즌 2승, 올해는 다르다! 장소연 감독의 '조용한' 환호 [광주승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.