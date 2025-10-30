꿈이었으면.. 절망 한화, '1001 인천 참사' 뛰어넘는 역대급 쇼크! → 안방 대전서 최악의 악몽 [KS4]

기사입력 2025-10-31 06:18


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 패한 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 한화 마무리 김서현이 마운드에 오르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 눈으로 보고도 믿기 힘든 역전패를 당했다. 10월 1일 정규시즌 우승 가능성이 사라진 '인천 참패' 보다 더한 충격적 역전패였다.

한화는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 4차전서 4대7로 패했다. 한화는 시리즈 1승 3패에 몰리며 벼랑 끝에 섰다.

다 잡은 경기를 놓쳤다. 10월 1일 인천 SSG전을 뛰어넘는 쇼크다.

당시 한화는 5-2로 앞선 9회말, 마무리 김서현이 2점 홈런 2방을 맞고 승리를 날렸다. 한화의 1위 도전 가능성이 사라진 패배.

한국시리즈에서 악몽이 반복됐다.

한화는 이날 4차전 순조롭게 경기를 풀어갔다. 3-0으로 앞선 8회초 LG가 1점을 따라오자 8회말 곧바로 1점을 달아났다. 4-1로 3점 차이를 유지한 채 9회초에 돌입했다.

8회초 2사 1, 2루 위기를 지운 한화 마무리 김서현이 마운드를 지켰다. 김서현은 정규시즌 막판부터 플레이오프까지 불안했지만 한국시리즈 3차전을 기점으로 완전히 살아난 것 같았다. 이날도 8회 실점 위기를 탈출하며 건재를 과시했다.

그러나 9회초가 문제였다.


김서현은 갑자기 흔들렸다. 선두타자 오지환을 볼넷으로 내보내더니 박동원에게 2점 홈런을 두드려 맞았다. 4-3으로 쫓겼다.

코칭스태프가 마운드에 올라갔다. 투수 교체가 아니었다. 김서현을 여전히 믿었다.

김서현은 천성호를 유격수 땅볼로 잡아내며 기대에 부응하는 듯했다.

김서현은 1사 후 박해민을 다시 볼넷으로 내보냈다. 불길한 기억이 한화를 감쌌다.

한화 벤치는 부랴부랴 투수를 바꿨다. 박상원을 구원 투입했다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 패한 한화 김경문 감독이 경기장을 나서고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 LG 오스틴 타구가 한화 유격수 심우준, 좌익수 문현빈 사이 떨어지고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
이미 기세를 탄 LG를 막기에는 힘이 부쳤다. 박상원은 홍창기에게 안타를 맞았다. 1사 1, 2루에 주자가 쌓였다. 안타 한 방이면 동점.

박상원은 신민재를 1루 땅볼로 솎아냈다. 간신히 9회 2아웃까지 도달했다.

그러나 주자 2, 3루에 타석에는 김현수가 섰다. 이제 안타 하나면 동점이 아니라 역전이었다. 절체절명의 순간, 1루가 비었는데 다음 타자가 문보경이라 김현수를 피할 수도 없었다.

어쩔 수 없는 정면승부. 박상원이 졌다. 김현수의 타구가 1-2간을 꿰뚫었다. 8회까지 지켜온 한화의 리드가 신기루처럼 사라졌다. 박상원은 문보경에게 2루타를 맞고 추가 실점. 다음 투수 한승혁도 오스틴에게 안타를 맞으면서 점수는 4-7까지 멀어졌다.

한화는 대전에서 시리즈 2승 2패 균형을 맞추기 직전까지 왔다. 2패 후 2연승으로 대반격의 서막을 열 태세였다. 안방에서 아웃카운트 3개를 남기고 내리 6점이나 헌납하면서 시리즈는 1승 3패로 몰렸다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

