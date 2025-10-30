100억 너무 비싼데, KIA 드디어 '유격수 김도영' 카드 만지작…"고…

100억 너무 비싼데, KIA 드디어 '유격수 김도영' 카드 만지작…"고민하고 있다"

최종수정 2025-10-31 00:03

5일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 2대0으로 승리했다. 김도영 박찬호가 기쁨을 나누고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.05/

[스포츠조선 김민경 기자] "고민하고 있다."

KIA 타이거즈 팬들이 한번은 보고 싶다던 유격수 김도영을 다음 시즌부터 볼 수 있을까. KIA는 주전 유격수 박찬호가 FA 시장에 나가면서 생길 수 있는 모든 변수를 계산하고 있다. 박찬호와 계약이 성사되면 천만다행이지만, 잡지 못했을 경우 대안을 마련해 둬야 한다.

박찬호는 이번 FA 시장 최대어로 꼽힌다. 유격수 보강을 원하는 팀이 꽤 있고, 박찬호 이후 리그 정상급 유격수가 당분간 시장에 없을 전망이라 가치가 오르고 있다.

박찬호의 예상 몸값이 100억원까지 치솟을 것이란 말도 나오고 있다. 지난해 유격수 FA였던 심우준이 한화 이글스와 4년 50억원에 계약한 게 화근이었다는 것. 성적과 수상 경력 등을 비교해 봤을 때 박찬호가 심우준보다 우위에 있는 것은 사실이다. 50억원은 역대 FA 유격수 공동 2위에 해당하는 큰 금액이다. 그럼에도 박찬호가 50억원 수준에는 만족하지 못할 것이라는 게 중론이다.

KIA는 박찬호 외에도 내부 FA 5명을 더 단속해야 한다. 최형우, 양현종, 조상우, 이준영, 한승택 등이 같이 시장에 나간다. 최형우와 양현종은 KIA의 정신적 지주와 같은 선수들이고, 조상우와 이준영은 요즘 불펜 투수들이 귀한 것을 고려하면 잡아야 한다.

KIA는 박찬호 영입전에 당연히 뛰어든다. KT 위즈와 롯데 자이언츠가 박찬호 영입에 큰 관심을 보이고 있다는 이야기가 일찍부터 돌았다. KIA는 박찬호 단속에 최선을 다하겠지만, 너무 오버페이를 할 수는 없다. 다른 선수들 단속에 영향을 주지 않는 선에서 움직여야 하는 한계가 있다.

박찬호가 만에 하나 이적한다면, KIA는 김도영도 유격수 후보로 분류하고 있다. 김도영은 고교 시절 특급 유격수로 평가받았지만, KIA에 입단한 뒤로는 주전 3루수로 자리를 잡았다. 내년이면 김도영도 프로 5년차가 되니 유격수를 맡기에 경험이 적은 것도 아니다. 어쨌든 현재로선 김도영이 유격수 대체 1순위로 보인다.

다만 지금은 몸 상태가 걸린다. 김도영은 올해만 햄스트링을 왼쪽과 오른쪽을 3번이나 다쳤다. 지금도 재활에 매진하고 있고, 내년 개막 전까지 햄스트링 부상 재발 방지를 고민하며 계속해서 몸을 만들 예정이다. 유격수는 움직임이 많은 포지션이기에 우려가 될 만하다.


이범호 KIA 감독은 박찬호 이탈 변수와 관련해 "지금 고민하고 있다. (김)도영이를 유격수를 시키자니 햄스트링이 조금 그럴 것 같기도 하고, 한번 봐야 될 것 같다"며 대안 후보에 김도영이 있긴 있다고 밝혔다.


21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA-KT전. KIA 김도영이 경기 전 훈련하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.21/

5일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기, KIA 이범호 감독이 정현창, 박민, 김규성의 수비훈련을 지도하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.05/
다른 유격수 후보는 박민과 정현창이 있지만, 아직 1군에서 풀타임 시즌을 제대로 보낸 적이 없는 선수들이라는 점이 걸린다.

이 감독은 "(박)민이나 (정)현창이나 수비는 할 수 있겠지만, 체력적으로 풀타임을 한번도 안 뛰어봤던 선수들이다. 공격력까지는 갖추기 어려울 것 같다"고 예상했다.

박찬호가 빠지면 내야 전체 구상이 바뀔 수도 있다. 베테랑 2루수 김선빈은 이제 관리하며 뛰어야 하는 나이가 됐고, 김도영이 유격수로 이동하면 3루수로 새 얼굴을 찾아야 한다. 1루수는 오선우가 현재 준비하고 있는데, 다음 시즌 주전을 꿰찰지는 아직 미지수다. 변우혁은 1루수와 3루수, 윤도현은 1루수와 2루수를 준비하게 하려 한다.

이 감독은 "도영이를 유격수로 보내면 (변)우혁이를 3루수 연습을 한번 시켜보려고 한다. (오)선우가 1루수를 하면 (윤)도현이를 2루수로 기용하거나 1루수로도 뛰게 하는 방법도 생각하고 있다. 일단 여러 가능성을 열어두고 훈련을 시켜둔 뒤에 찬호가 어떻게 되는지 보고 내야진을 구성해야 하지 않을까 생각한다. FA 상황을 보면 12월 말쯤에는 선수가 고정이 되고 그때부터 제대로 배치를 할 수 있을 것 같다"며 일단 지금은 다양한 변수를 대비하는 데 중점을 두겠다고 했다.

김도영은 2024년 141경기, 타율 0.347(544타수 189안타), 출루율 0.420, 장타율 0.647, 38홈런, 109타점, 40도루를 기록하며 정규시즌 MVP를 차지했다. 역대 최연소 30홈런-30도루 클럽에 가입하는 등 최상의 기량을 뽐냈다. 다만 그해 실책 30개로 불명예 1위에 올라 리그 최고 3루수라는 호칭이 살짝 머쓱하긴 했다.

2년 전 세금을 충분히 낸 김도영은 유격수로 포지션을 바꿔도 안정적인 수비를 펼칠 수 있을까. 박찬호의 KIA 잔류 여부와 김도영의 유격수 전환 여부가 올겨울 KIA 팬들의 가장 큰 관심사가 될 듯하다.


2일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기, KIA 김도영과 박찬호가 워밍업을 하고 있다. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.05.02/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

