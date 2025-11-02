'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 마지막의 마지막의 진짜 마지막 무대다. 과연 김혜성(LA다저스)은 월드시리즈 무대에 한 발이라도 내밀 수 있을까.
파격적인 선택이었지만, 어차피 이 경기에서 지면 7차전은 성립되지 않고 글래스노의 등판은 무산된다. 7차전을 위한 전력을 아끼는 것보다 6차전에 이기는 게 더 중요했다. 로버츠 감독은 상식의 틀을 깨트렸고, 결과는 대성공이었다. 글래스노는 간단히 아웃카운트 3개를 잡아내며 승리의 수호신 역할을 해냈다.
6차전과 비교했을 때 달라진 점은 5번 먼시와 6번 테오스카의, 그리고 7번 에드먼과 8번 키케의 순서가 서로 바뀌었다는 정도다. 큰 변화라고 볼 수는 없다. 전날 승리의 기운을 이어가려고 하는 로버츠 감독의 의도가 반영돼 있다.
이날 7차전에서도 마찬가지다. 일단 선발 자리는 없다. 경기 상황에 따라 대주자 요원으로 나올 준비를 하고 있다. 그런데 대주자 투입 상황이 나올 가능성은 그리 크지 않다. 상황을 지켜봐야 한다. 김혜성이 과연 한 순간만이라도 월드시리즈 무대에서 뛸 수 있을 지 주목된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com