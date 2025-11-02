'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종 선택, 대주자 출전 가능할까

기사입력 2025-11-02 08:23


[스포츠조선 이원만 기자] 마지막의 마지막의 진짜 마지막 무대다. 과연 김혜성(LA다저스)은 월드시리즈 무대에 한 발이라도 내밀 수 있을까.

LA다저스가 '벼랑 끝 총력전술'을 앞세워 월드시리즈(7전4선승제)를 최종장으로 몰고 갔다. 다저스는 지난 1일(이하 한국시각) 캐나타 토론토 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 6차전에서 3대1로 승리하며 시리즈 전적 3승3패로 다시 균형을 이뤘다.


데이브 로버츠 감독은 이 승리를 위해 쓸 수 있는 모든 카드를 꺼냈다. 심지어 2점차로 앞서던 9회말에 무사 2, 3루 위기가 찾아오자 상상 이상의 파격적인 선택을 했다. 흔들린 사사키 로키를 내리고 7차전 선발로 예고돼 있던 타일러 글래스노를 깜짝 마무리로 등판시켰다.

파격적인 선택이었지만, 어차피 이 경기에서 지면 7차전은 성립되지 않고 글래스노의 등판은 무산된다. 7차전을 위한 전력을 아끼는 것보다 6차전에 이기는 게 더 중요했다. 로버츠 감독은 상식의 틀을 깨트렸고, 결과는 대성공이었다. 글래스노는 간단히 아웃카운트 3개를 잡아내며 승리의 수호신 역할을 해냈다.


이제 월드시리즈 챔피언의 결정되는 순간이다. 2일 오전 로저스센터에서 7차전이 열린다. LA다저스와 토론토 블루제이스 중에 이기는 쪽이 챔피언이다.

다저스 선발은 오타니 쇼헤이다. 글래스노를 당겨 쓴 탓에 어쩔 수 없는 선택이다. 오타니가 '오프너' 역할을 맡는다. 이후 불펜진이 총동원될 예정이다. 타순은 전날 6차전과 거의 흡사하다. 오타니(투수, 지명타자)-윌 스미스(포수)-프레디 프리먼(1루수)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-테오스카 에르난데스(우익수)-토미 에드먼(중견수)-키케 에르난데스(좌익수)-미겔 로하스(2루수) 순이다.

6차전과 비교했을 때 달라진 점은 5번 먼시와 6번 테오스카의, 그리고 7번 에드먼과 8번 키케의 순서가 서로 바뀌었다는 정도다. 큰 변화라고 볼 수는 없다. 전날 승리의 기운을 이어가려고 하는 로버츠 감독의 의도가 반영돼 있다.


한결같은 점도 있다. 바로 김혜성의 벤치 대기 결정이다. 김혜성은 월드시리즈 내내 벤치만 지키고 있다. '대주자 전문요원'인데, 막상 대주자가 투입될 상황이 별로 없었다. 무려 연장 18차전까지 진행됐던 지난 3차전도 마찬가지였다.


이날 7차전에서도 마찬가지다. 일단 선발 자리는 없다. 경기 상황에 따라 대주자 요원으로 나올 준비를 하고 있다. 그런데 대주자 투입 상황이 나올 가능성은 그리 크지 않다. 상황을 지켜봐야 한다. 김혜성이 과연 한 순간만이라도 월드시리즈 무대에서 뛸 수 있을 지 주목된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

