'3승 독식 미쳤다' 토론토는 야마모토에게 졌다, '4649억 MVP' 더는 의심하지 말라

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto celebrates after their win against the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball's World Series, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. AP연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] 2025년 야구에서 월드시리즈 4승 가운데 3승을 독식하는 투수가 존재할 수 있는 것일까. 그 말도 안 되는 일을 빅리그 역대 최고액 투수 야마모토 요시노부가 해냈다.

다저스는 2일(이하 한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 '2025 메이저리그 포스트시즌' 토론토 블루제이스와 월드시리즈 7차전에서 연장 11회 극적인 5대4 역전승을 거뒀다. 안방마님 윌 스미스가 연장 11회초 4-4 균형을 깨는 결승 솔로포를 터트려 토론토를 울렸다. 다저스는 시리즈 4승3패를 기록, 지난해에 이어 2년 연속 우승 트로피를 들어 올렸다.

야마모토는 다저스가 4-4 균형을 맞추고 맞이한 9회말 1사 1, 2루 위기에 구원 등판했다. 선발투수 오타니 쇼헤이가 2⅓이닝 3실점에 그쳐 조기 강판한 가운데 타일러 글래스노우, 블레이크 스넬 등 다저스가 쓸 수 있는 선발투수는 모두 투입하는 총력전을 펼치고 있었다. 다저스는 내일이 없는 경기인 만큼 굳이 팀의 약점인 불펜 투수들을 쓰면서 선발들을 아낄 이유가 없었다. 6차전 선발투수였던 야마모토도 예외는 없었다.

야마모토가 긴 이닝을 책임지리라 예상한 이는 없었을 것이다. 야마모토는 하루 전 열린 6차전에서 6이닝 동안 96구를 던졌다. 현대 야구에서 선발투수가 이틀 연속 등판하는 일은 당연히 없고, 불펜도 하루 30구를 넘기면 다음 날 연투는 어렵다고 판단한다.

하지만 야마모토는 괴물이었다. 전날 96구를 던지고도 이날 2⅔이닝을 책임지면서 투구 수 34개를 기록했다. 직구 최고 구속은 97.3마일(약 157㎞)까지 나왔고, 평균 구속은 96.9마일(약 156㎞)로 형성됐다. 올해 직구 평균 구속은 95.4마일(약 154㎞)이었는데, 오히려 1.5마일(약 2.4㎞) 상승한 수치였다. 사력을 다해서 던졌다는 뜻이다.

야마모토는 첫 타자 알레한드로 커크를 사구로 내보내면서 1사 만루 위기에 놓였다. 역시나 다저스가 무리했나 싶던 차. 야마모토는 달튼 바쇼에게 2루수 땅볼을 유도했고, 2루수 미구엘 로하스가 침착하고 정확하게 홈에 송구해 3루주자 이시아 키너-팔레파를 포스아웃시켰다. 이어 어니 클레멘트를 중견수 뜬공으로 돌려세우면서 고비를 넘겼다. 중견수 앤디 파헤스와 좌익수 엔리케 에르난데스가 서로 타구를 보고 전력질주해 충동하면서 놓칠 위험도 있었지만, 파헤스가 에르난데스를 밀치며 타구를 잡아냈다.

연장 10회에도 승부가 나지 않으면서 야마모토는 11회 등판도 대기해야 했다. 더 길어지면 힘든 상황. 다행스럽게도 11회초 스미스가 결승포를 터트리면서 야마모토에게 승리투수 요건을 안겼다.


Los Angeles Dodgers World Series MVP Yoshinobu Yamamoto holds his trophy as owner Magic Johnson celebrates their win in Game 7 of baseball's World Series against the Toronto Blue Jays, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. AP연합뉴스

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto celebrates with the trophy after their win against the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball's World Series, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. AP연합뉴스
야마모토는 1점 리드를 기어코 지켜냈다. 선두타자 블라디미르 게레로 주니어에게 2루타를 맞아 큰 위기에 놓였고, 키너-팔레파의 희생번트로 1사 3루가 됐다. 애디슨 바거는 볼넷.


야마모토를 이제는 교체해야 하는 게 아닐까 싶었지만, 로버츠 감독은 끝까지 에이스를 믿고 끌고 갔다. 야마모토는 1사 1, 3루에서 커크를 유격수 병살타로 돌려세우고 다저스의 2년 연속 월드시리즈 우승을 확정한 뒤 포효했다.

로버츠 감독은 경기 뒤 월드시리즈 MVP로 선정된 야마모토를 향해 "Yamamoto is GOAT"라고 경기장이 쩌렁쩌렁 울리도록 크게 외쳤다. GOAT는 Greatest Of All Time의 줄임말로 해당 종목에서 역사상 최고의 선수를 칭할 때 쓴다.

사실 다저스 선발진을 야마모토를 제외하면 전부 토론토 타선에 고전하고 있었다. 5차전까지 오타니와 글래스노우, 스넬까지 3명이 월드시리즈 평균자책점 6.45에 이를 정도로 위태로웠다. 때문에 다저스는 홈에서 우승을 확정하지 못하고 시리즈 2승3패로 역전된 상태로 캐나다로 이동해야 했다.

야마모토는 홀로 토론토 타선을 완벽히 잠재웠다. 지난달 26일 월드시리즈 2차전에 선발 등판해 9이닝 1실점 완투승을 거뒀고, 6차전도 6이닝 1실점 호투로 승리를 이끌며 시리즈 3승3패 균형을 맞췄다. 그리고 7차전까지 승리 투수가 되면서 월드시리즈 성적 3경기 3승, 17⅔이닝, 평균자책점 1.02를 기록했다.

토론토는 야마모토에게 진 게 맞다.

야마모토는 지난 시즌을 앞두고 다저스와 12년 총액 3억2500만 달러(약 4649억원) 초대형 계약을 해 눈길을 끌었다. 투수 FA 역대 최장 기간, 최고액 계약이었다. 지난해는 부상으로 정규시즌 18경기밖에 등판하지 못하면서 다저스 너무 큰 금액을 안겼다는 의심을 샀지만, 올해 정규시즌 사이이영상 투수급 활약에 포스트시즌 성과까지 더해 더는 의심할 여지가 없는 에이스라는 것을 증명했다.


Los Angeles Dodgers' Will Smith, right, celebrates with teammate Yoshinobu Yamamoto (18) after the team defeated the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball's World Series, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

