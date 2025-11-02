4650억 먹튀, 12년 어떻게 보나 했는데...비현실적 '미친 드라마'…

|
[스포츠조선 김용] 전 세계 야구팬들을 홀려버린 '먹튀' 투수 투혼의 감동 드라마.
정말 극적인 승부였다. 2승3패 패배 위기에서 원정 2연전을 온 다저스. 6차전 선발 야마모토의 호투에 힘입어 기사회생했다. 하지만 7차전 믿었던 오타니 쇼헤이가 보 비셋에게 3점포를 얻어맞으며 경기가 꼬이기 시작했다. 하루 전 사사키 로키가 마무리로 나와 흔들리며 선발 요원 타일러 글래스노우를 마무리로 써버린 게 화근이었다.
다저스는 4회와 6회 1점씩을 내며 따라갔지만, 6회말 안드레스 히메네스에게 적시타를 맞는 장면은 너무 뼈아팠다. 흐름상 쐐기타 느낌이었다.
그냥 막은 게 중요한 게 아니었다. 야마모토는 6차전 선발이었다. 하루 전 선발로 96개의 공을 던진 투수라고는 믿기 힘든 연속 등판이었다. 한국이나 일본 선수들은 고교 시절까지 에이스로 뛰면서 극한의 연투를 경험하기는 하지만 그것도 오래 전의 일. 하지만 야마모토는 팀 승리를 위해 아무렇지도 않게 던졌다.
이미 몸을 푼 것만으로도 전 세계 야구팬들을 깜짝 놀라게 했었다. 3차전 연장 18회 승부를 벌일 때, 투수가 없자 2차전 선발이었던 아먀모토는 자원해서 몸을 풀었다. 이 자세만으로도 미국의 야구팬들이 큰 감동을 받았다. 요즘 철저하게 과학화, 분업화 된 야구에서 이런 희생을 발휘하는 선수는 없다.
야마모트는 지난 시즌을 앞두고 다저스와 12년 총액 3억2500만달러(약 4650억원)라는 역대 투수 최고액 계약을 체결해 세상을 놀라게 했다. 하지만 첫 시즌 부상과 부진으로 인해 '먹튀' 오명을 써야했다. 그런 가운데 올해 정규시즌 12승으로 반등했고, 월드시리즈를 그야말로 '야마모토 시리즈'로 만들어버렸으니, 이제 '먹튀' 얘기는 누구도 꺼내지 않을 듯 하다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
