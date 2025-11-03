다저스 우승, 그런데 '악역'이었다고?…"美 원하는 우승 따로 있었다"

최종수정 2025-11-03 14:14

다저스 우승, 그런데 '악역'이었다고?…"美 원하는 우승 따로 있었다"
월드시리즈 우승 후 환호하는 다저스 선수단. AFP연합뉴스

다저스 우승, 그런데 '악역'이었다고?…"美 원하는 우승 따로 있었다"
EPA연합뉴스

[스포츠조선 이종서 기자] "대부분 야구 팬들은 토론토 블루제이스의 우승을 간절히 바랐다."

LA 다저스는 지난 2일(이하 한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈에서 연장 11회 접전 끝에 5대4로 승리했다. 7차전까지 가는 혈전의 승부. 다저스는 2년 연속 우승자가 됐다. 아울러 다저스는 구단 최초 2연패를 달성했다. 1998~1999년 뉴욕 양키스느 이후 26년 만.

미국 매체 '클러치 포인트'는 다저스의 우승 소식을 전하는 한편, 토론토의 준우승을 '역대 가장 가슴 아픈 월드시리즈 패배'로 짚었다.

매체는 '토론토는 MLB 역사에서 전통적인 강호로 분류되지 않는다. 이들은 1992년과 1993년, 2년 연속으로 월드시리즈를 제패했지만, 이후 무려 21시즌 동안 포스트시즌에 한 번도 오르지 못했다'라며 '2025년 월드시리즈에서만큼은 달랐다. 비록 캐나다를 연고로 둔 팀이지만, 이번 시리즈에서 블루제이스는 미국 전체의 응원을 받는 팀'이라며 '대부분의 야구 팬들이 블루제이스의 우승을 간절히 바랐지만, 로스앤젤레스 다저스가 7차전에서 대역전극을 완성하며 역대급 월드시리즈를 장식했다'고 했다.

매체는 이어 '역대 가슴 아픈 월드시리즈 패배' 5개를 조명했다.

토론토는 3위에 이름을 올렸다. 매체는 '다저스는 이미 야구계의 악역이 된 팀이다. 거의 무제한 수준의 연봉 총액과 압도적인 전력으로 2025시즌 전부터 이길 수 없는 팀으로 불렸다. 그러나 토론토는 그들을 상대로 거의 기적에 가까운 승부를 펼쳤다. 이 시리즈에는 역대 월드시리즈 최장 타이 18이닝 경기가 포함됐다. 그 경기에서 오타니 쇼헤이는 9차례 출루했고, 프레디 프리먼이 끝내기 홈런을 날렸다'라며 '토론토는 4, 5차전을 연달아 이기며 시리즈를 3승 2패로 앞섰지만, 다저스가 6차전을 잡고 7차전마저 극적으로 뒤집었다'고 했다.


다저스 우승, 그런데 '악역'이었다고?…"美 원하는 우승 따로 있었다"
EPA연합뉴스
매체는 이어 '토론토는 7차전 한 경기 최다 잔루 타이 기록을 남기겨 아쉬움을 삼켰다. 야구계 대부분이 토론토의 우승을 원했지만, 결국 '악역' 다저스가 웃었다'고 짚었다.

1위는 1986년 보스턴 레드삭스와 뉴욕 메츠의 월드시리즈. 매체는 1986년 보스턴은 마침내 우승 문턱에 다가섰지만 야구 역사상 가장 악명 높은 실수가 나오며 모든 게 무너졌다'라며 '3승2패로 앞선 보스턴은 6차전 10회초 두 점을 앞서 샴페인을 준비했다. 로스턴 레드삭스 1986 월드시리즈 챔피언이라는 문구까지 전광판에 떴다. 그러나 10회말 메츠가 반격했고, 무키 윌슨의 타구가 1루수 빌 벅너의 글러브 밑으로 빠지며 경기가 뒤집혔다.


레드삭스는 7차전까지 내리 패하며 또 한 번 우승을 놓쳤다'고 조명했다.

2위는 1960년 뉴욕 양키스와 피츠버그의 경기. 매체는 '1960년 월드시리즈는 7차전 끝내기 홈런으로 끝난 유일한 시리즈'라며 '피츠버그의 빌 마제로스키는 9-9로 동점이던 경기를 끝내며 구단 역사상 최고의 순간을 남겼다'고 했다.

4위는 2011년 텍사스 레인저스와 세인트루이스 카디널스의 경기로 '2011년 텍사스는 구단 창단 50주년이었다. 창단 첫 우승을 눈 앞에 뒀지만, 스트라이크 한 개를 남겨두고 놓쳤다. 6차전 9회 세인트루이스의 데이비드 프리즈가 동점 3루타를 쳐 연장으로 끌고갔고, 11회말 프리즈가 끝내기 홈런을 터트려 팀을 구했다. 세인트루이스는 7차전도 손쉽게 이겼고, 텍사스는 2년 연속 월드시리즈 준우승에 머물렀다'고 했다.

5위는 2016년 클리블랜드 인디언스(현 가디언스)와 시카고 컵스의 경기로 '어느 쪽이 이기든 긴 우승 가뭄이 끝나는 해'라고 짚었다. 매체는 '클리블랜드는 68년 째 우승이 없었고, 시카고 컵스는 무려 108년을 기다렸다. 클리블랜드가 시리즈 3승1패로 앞서 나갔지만, 역전을 당했다. 역대 6번째로 3승1패 리드를 날린 팀이 됐다'고 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박중훈 '혈액암 재발' 안성기 근황 공개 "날 보고 빙긋 웃으셔서 울컥"

2.

오상욱, 韓·日 혼혈 모델 하루카 토요다와 ♥열애설 재점화 "열애 중인 것 같아"

3.

'식스센스2' PD 성추행 혐의 피소…"팔뚝·목 만졌다" vs "무고 법적대응"

4.

[공식] 백종원 6개월만 예능 복귀..11월 17일 첫방 '남극의 셰프' PD "논란 심각히 고민"

5.

'세 자녀 아빠' KCM, 둘째 딸 얼굴 첫 공개 "머리 묶어주는 시간 가장 소중"

스포츠 많이본뉴스
1.

'1골-1도움 미친 활약' 손흥민, 두번째 우승 보인다! '부앙가 멀티골+요리스 PK 선방' LA FC, 오스틴에 4-1 대승 '2승으로 4강 진출'[MLS리뷰]

2.

[속보]손흥민, 가을축구 첫 골 작렬! 환상 돌파에 이은 환상 왼발...LA FC, 오스틴에 1-0 리드

3.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

4.

'이호범 김상호 루키 日 합류' 새 출범 박진만호, 오키나와 마무리 캠프서 우승 담금질

5.

"우리가 정말 우승했어?" 정년 퇴직 직전까지 일한 커쇼, LAD 프런트 제안에는 정중한 거절

스포츠 많이본뉴스
1.

'1골-1도움 미친 활약' 손흥민, 두번째 우승 보인다! '부앙가 멀티골+요리스 PK 선방' LA FC, 오스틴에 4-1 대승 '2승으로 4강 진출'[MLS리뷰]

2.

[속보]손흥민, 가을축구 첫 골 작렬! 환상 돌파에 이은 환상 왼발...LA FC, 오스틴에 1-0 리드

3.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

4.

'이호범 김상호 루키 日 합류' 새 출범 박진만호, 오키나와 마무리 캠프서 우승 담금질

5.

"우리가 정말 우승했어?" 정년 퇴직 직전까지 일한 커쇼, LAD 프런트 제안에는 정중한 거절

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.