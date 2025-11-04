김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남느냐 떠나느냐

기사입력 2025-11-04 09:51


김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남…
김하성. AFP연합뉴스

김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남…
김하성. 연합뉴스

김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남…
김하성. AP연합뉴스

[스포츠조선 김영록 기자] 김하성이 1600만 달러(약 228억원) 옵션을 포기하고 FA 시장에 나온다. 더이상 적지 않은 30세의 나이, '대박'의 꿈을 이룰 수 있을까.

메이저리그 전문기자 존 헤이먼은 4일(한국시각) 김하성이 FA가 됐다고 전했다. 해당 트윗은 무려 85만회의 조회수를 기록, 김하성의 거취에 대한 현지의 폭발적인 관심을 보여준다.

MLB닷컴은 원 소속팀 애틀랜타 브레이브스가 김하성과 재계약을 희망하고 있다고 여러차례 전한 바 있다. 하지만 김하성이 FA를 택함에 따라 애틀랜타는 고민에 빠지게 됐다.

지난해에 이은 2년 연속 옵트아웃(옵션 포기로 FA 선언)이다. 하지만 이번엔 입지가 사뭇 다르다.

지난해에는 어깨 수술로 인한 리스크가 너무 컸다. 일찌감치 시즌아웃됐고, 이후 재활에도 시간이 필요했다.

김하성의 에이전트는 '악마의 에이전트' 스캇 보라스다. 보라스가 샌디에이고 파드리스와의 옵션을 야심차게 포기할 때의 예상과 달리 새 팀을 찾는 일은 어려웠다. 약 3개월만에 뒤늦게 김하성의 손을 잡아준 팀은 탬파베이 레이스였다. 김하성은 1+1년 2900만 달러에 도장을 찍었다.

하지만 지난 7월부터 실전에 나서기 시작한 뒤에도 잔부상에 시달렸다. 좀처럼 자신의 기량을 보여주지 못했다.

결국 2개월 만에 방출됐다. 하지만 유격수가 필요했던 애틀랜타가 클레임(계약 승계)을 걸어 영입했다.


김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남…
김하성.. 연합뉴스

김하성에겐 반전 포인트가 됐다. 김하성은 애틀랜타에서 공수에 걸친 쏠쏠한 활약을 펼치며 아직 빅리그에서 통하는 내야수임을 입증했다. 수비는 물론 홈런 3개 포함 타율 2할5푼3리, OPS(출루율+장타율) 0.684를 기록하며 타격에서도 깊은 인상을 남겼다.

이에 따라 옵션을 포기하고 다시 시장으로 나올 거란 예측이 많았다. 올겨울이 '유격수 FA 기근'이 될 거란 예상도 뒤따랐다.

결국 김하성의 선택은 FA였다. 당장 유격수를 필요로 하는 애틀랜타와 재계약하더라도 1년 1600만 달러보다는 나은 조건을 받을 수 있다는 자신감이다.

대표적인 내야수 FA로는 보 비슌(토론토 블루제이스)이나 트레버 스토리(보스턴 레드삭스)가 있다. 특히 비슌은 LA 다저스의 유력한 영입 후보로도 꼽히는 선수다. 다만 비슌은 수비에서의 안정감이 떨어진다. 스토리는 보스턴 잔류가 유력하다.

반면 김하성은 타격에서의 기댓값은 OPS 0.7 안팎으로 예상된다. 하지만 유격수 뿐만 아니라 2023년 유틸리티 골드글러브를 받았을 만큼 내야 전반에서 안정감을 보여주는 선수다. 현지에서 보는 김하성의 유격수 FA 순위는 비슌과 스토리에 이은 3위지만, 수비는 단연 첫손에 꼽힌다는 평가.


김하성 FA 선언! 228억 옵션 포기했다 → 몸값 업그레이드 확정적…남…
애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합뉴스
애틀랜타에 남든, 떠나든 연평균 1800만 달러(약 258억원) 이상의 계약이 가능하다는 게 현지의 시선이다. 매체에 따라 연 2000만 달러(약 286억원) 이상을 예측하기도 한다. 김하성이 최대한 금액을 끌어올린 1년 계약을 택할지, 적지 않은 나이를 고려해 다년 계약을 원할지가 관건. 나머지는 보라스의 협상력에 달렸다.

앞서 김하성의 행선지로 뉴욕 양키스가 꼽히기도 했다. 만약 김하성이 스트라이프 유니폼을 입는다면, 내셔널리그(NL), 미국 서부 LA에서 오타니 쇼헤이와 함께 뛰는 김혜성(LA 다저스), 미국 동쪽에 위치한 양키스에서 애런 저지와 함께 뛰는 김하성의 월드시리즈 격돌을 보게 될지도 모른다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미용사된 이지현, 3개월 만에 미용실 떠난다..예약 접수 NO "곧 졸업"

2.

폭행 당해 탈퇴한 男돌, 마스크 전치빈이었다 "2년 은둔생활, 빚 1억 8천"[SC리뷰]

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

한혜진, 188cm 마초 비주얼 '연하남' 현준에 반했다.."저 남자 뭐야?" ('누난내게여자야')

5.

이성미, '캐나다 유학' 子 지원 끊었다 "나와의 관계 끊고 혼자 헤쳐나가겠다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

스포츠 많이본뉴스
1.

오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하는거 아냐?

2.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

3.

[오피셜]김하성 FA 선언! '연평균 286억×3~4년' 현실화 전망, "양키스가 필요로 한다"

4.

이게 토트넘이 놓친 '손흥민 효과'구나...요리스가 밝힌 진실, LA FC 역사상 최고의 선택 "SON의 야망-승부욕, 팀 전체로 전해져"

5.

英 단독 보도! '손흥민 주장일 땐 가당치도 않던 일'→"나라면 벌금 물린다"…박살 난 위계질서에 'SON 복귀 간절'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.