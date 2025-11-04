'와 진짜 다 가진 남자 되나' 월드시리즈 MVP에 사이영상 최종 후보까…

'와 진짜 다 가진 남자 되나' 월드시리즈 MVP에 사이영상 최종 후보까지 올랐다

[스포츠조선 나유리 기자]월드시리즈 우승, 월드시리즈 MVP에 이어 사이영상까지 독식하나. 최고의 가을을 보낸 야마모토 요시노부가 사이영상 최종 후보에 올랐다.

메이저리그 사무국은 4일(이하 한국시각) 양대 리그 MVP, 올해의 신인, 올해의 감독, 사이영상 최종 후보 명단을 발표했다.

내셔널리그 MVP 후보에는 LA 다저스 오타니 쇼헤이, 필라델피아 필리스 카일 슈와버, 뉴욕 메츠 후안 소토가 올랐고, 아메리칸리그 MVP 후보에는 뉴욕 양키스 애런 저지, 시애틀 매리너스 칼 랄리, 클리블랜드 가디언즈 호세 라미레즈가 선정됐다.

최고의 투수를 뽑는 사이영상 최종 후보도 양대 리그별 3명씩 선정됐다. 내셔널리그에서는 다저스 야마모토와 더불어 필라델피아 크리스토퍼 산체스, 피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 이름을 올렸고, 아메리칸리그는 휴스턴 애스트로스 헌터 브라운, 보스턴 레드삭스 개럿 크로쉐, 디트로이트 타이거즈 타릭 스쿠발이 후보로 올랐다.


Nov 1, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) reacts after defeating the Toronto Blue Jays in the eleventh inning for game seven of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images연합뉴스
월드시리즈에서 엄청난 활약으로 팀을 우승으로 이끈 야마모토의 이름이 눈에 뜬다. 이로써 야마모토는 2022시즌 이후 첫 사이영상 최종 후보로 이름을 올린 다저스 투수가 됐다.

야마모토는 정규 시즌 30경기에서 12승8패, 173⅔이닝 동안 평균자책점 2.49와 WHIP(이닝당 출루 허용율) 0.99, 피안타율 0.183, 피OPS 0.543으로 압도적 성적을 기록했다.

그의 탈삼진율은 29%에 달하는 반면, 볼넷허용율은 7.1%에 불과했고, 주무기인 스플리터로 땅볼 유도율이 굉장히 높았다. 또 201개의 탈삼진을 기록하며 2021년 워커 뷸러 이후 정규 시즌 200탈삼진을 넘긴 첫 다저스 투수가 됐다.


Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto, center, lifts the World Series MVP trophy as the Dodgers celebrate defeating the Toronto Blue Jays in Game 7 of baseball's World Series, Sunday, Nov. 2, 2025, in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT연합뉴스
일본프로야구(NPB)에서 2년 연속 투수 5관왕, 3년 연속 사와무라상, 3년 연속 리그 MVP를 수상하며 고국을 평정한 후 메이저리그에 진출한 야마모토는 다저스 입단 2년만에 최고의 자리에 올랐다. 월드시리즈 MVP에 이어 사이영상까지 수상하면, 정점에 도달하게 된다.


이밖에도 올해의 재키 로빈슨 신인상에서는 내셔널리그 애틀랜타 브레이브스 드레이크 발드윈, 밀워키 브루어스 케일럽 더빈, 시카고 컵스 케이드 호튼, 아메리칸리그 보스턴 로만 앤서니, 어슬레틱스 닉 커츠와 제이콥 윌슨이 선정됐다.

내셔널리그 올해의 감독상 후보로는 신시내티 테리 프랑코나 감독, 밀워키 팻 머피 감독, 필라델피아 롭 톰슨 감독이 꼽혔고, 아메리칸리그는 토론토 블루제이스 존 슈나이더 감독, 클리블랜드 스테픈 보그트 감독, 시애틀 댄 윌슨 감독이 선정됐다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

