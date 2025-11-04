2년전 '동경하지 말자'고 했던 오타니 → 이제 나를 동경하라! 그들의 정상에서 '영어로 스리핏'을 외치다

기사입력 2025-11-04 14:16


2년전 '동경하지 말자'고 했던 오타니 → 이제 나를 동경하라! 그들의 …
년 전 미국 메이저리그 초호화 대표팀을 동경하지 말자고 했던 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 스스로 동경의 대상으로 우뚝 섰다.
일본 매체 '스포니치아넥스'는 4일 '다저스 오타니 쇼헤이가 우승 퍼레이드에서 영어 스피치로 3연패를 선언했다'고 보도했다.로이터연합뉴스

2년전 '동경하지 말자'고 했던 오타니 → 이제 나를 동경하라! 그들의 …
년 전 미국 메이저리그 초호화 대표팀을 동경하지 말자고 했던 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 스스로 동경의 대상으로 우뚝 섰다.
일본 매체 '스포니치아넥스'는 4일 '다저스 오타니 쇼헤이가 우승 퍼레이드에서 영어 스피치로 3연패를 선언했다'고 보도했다.AFP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 2년 전 미국 메이저리그 초호화 대표팀을 동경하지 말자고 했던 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 스스로 동경의 대상으로 우뚝 섰다.

일본 매체 '스포니치아넥스'는 4일 '다저스 오타니 쇼헤이가 우승 퍼레이드에서 영어 스피치로 3연패를 선언했다'고 보도했다.

일본 슈퍼스타 오타니가 미국의 리그를 2년 연속 제패한 뒤 그들의 언어로 연설을 펼쳤다.

불과 2년 전 오타니는 2023 월드베이스볼클래식(WBC) 결승전을 앞두고 미국 대표팀을 동경하지 말자고 했었다.

그는 경기 시작 전 라커룸에서 일본 선수단을 소집했다. 오타니는 "하나만 말하겠다. 동경하지 말자. 1루에는 골드슈미트가 있고 외야에는 트라웃과 베츠가 있다. 야구를 한다면 누구나 아는 선수들이다. 오늘 하루만큼은 동경하지 말자. 동경하면 이길 수 없다. 우리는 1위가 되기 위해 왔다. 이기는 것만 생각하자"고 파이팅을 불어넣었다.

일본은 미국을 3대2로 꺾고 우승했다. 오타니는 2024년과 2025년 다저스의 월드시리즈 2연패에 앞장섰다.

다저스는 4일 홈구장 LA 다저스타디움에서 우승 퍼레이드 행사를 거행했다.


2년전 '동경하지 말자'고 했던 오타니 → 이제 나를 동경하라! 그들의 …
Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani points to fans during a parade to celebrate the baseball team's World Series win on Monday, Nov. 3, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

2년전 '동경하지 말자'고 했던 오타니 → 이제 나를 동경하라! 그들의 …
LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 03: Shohei Ohtani of the Los Angeles Dodgers acknowledges the crowd during the Dodgers 2025 World Series Championship parade on November 03, 2025 in Los Angeles, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
스포티치아넥스는 'LA가 열광에 휩싸였다. 오타니는 아내와 함께 참가했다. 야마모토 요시노부와 같은 버스에 탑승했다. 팬들의 성원에 웃는 얼굴로 손을 흔들었다'고 설명했다.


오타니는 이 자리에서 영어 연설을 선보였다.

오타니는 "안녕하십니까. 나는 이 팀이 정말 자랑스럽습니다. 그리고 여러분은 세계에서 최고의 팬입니다. 우리는 다음 우승반지를 잡을 준비가 되어 있습니다. 가자!(Hello, hello. I want to say I am so proud of this team, and I want to say you guys are the greatest fans in the world," Ohtani said. "And I'm ready to get another ring next year. Let's go)"고 외쳤다.

팬들은 박수와 함성으로 화답했다.

미국 매체 스포츠일러스트레이티드는 '오타니가 통역 없이 영어로 연설했다. 그는 야심 찬 목표를 제시했다. 3년 연속 우승은 2000년 뉴욕 양키스가 마지막'이라고 설명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선, 김준호 쌍욕 부른 폭로 "속옷에 돈 넣었는데 없어져, 내 몸에 손댔지?" ('돌싱포맨')

2.

'강철부대W' 곽선희, ♥여친과 오늘(4일) 뉴욕서 결혼 "와이프 고마워"

3.

‘강철부대W’ 곽선희, 동성 연인과 뉴욕서 웨딩마치 “약혼자로 소개”

4.

천명훈, 안타까운 생활고 고백 "천만원짜리 자전거부터 옷까지 싹 다 팔았다"

5.

주현영, 왜 이렇게 예뻐졌어?…'아침 햇살' 같은 비주얼 포착 ('착한 여자 부세미')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

2.

"토할 것 같아요"…'지옥' 8km 뛰고 6㎞ 더, KIA 日 코치의 강렬한 첫인사[오키나와 현장]

3.

이런 충격적 예상도 "1년 넘기 어렵고 1600만달러보다 좋은 조건 없을 것", 김하성 FA 36위 왜 부정적인가?

4.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

5.

"MLS 수비수들, 손흥민표 스텝오버는 처음이지?" SON 헛다리에 '추풍낙엽'…12경기 10골 미친 기록에 "미국은 So easy" 반응

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

2.

"토할 것 같아요"…'지옥' 8km 뛰고 6㎞ 더, KIA 日 코치의 강렬한 첫인사[오키나와 현장]

3.

이런 충격적 예상도 "1년 넘기 어렵고 1600만달러보다 좋은 조건 없을 것", 김하성 FA 36위 왜 부정적인가?

4.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

5.

"MLS 수비수들, 손흥민표 스텝오버는 처음이지?" SON 헛다리에 '추풍낙엽'…12경기 10골 미친 기록에 "미국은 So easy" 반응

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.