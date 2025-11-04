"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결

최종수정 2025-11-04 16:47

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만27…
오타니 쇼헤이가 월드시리즈 우승 퍼레이드에 참가해 손을 들어 팬들의 환호에 답하고 있다. AP연합뉴스

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만27…
월드시리즈 MVP 야마모토 요시노부가 양 팔을 들고 우승 기쁨을 표시하고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 4일(이하 한국시각) LA 팬들과 함께 월드시리즈 우승 퍼레이드를 진행했다.

작년에 이어 2년 연속 다저스 팬들이 잔뜩 집결한 가운데 우승의 주역 야마모토 요시노부와 오타니 쇼헤이, 프레디 프리먼이 마이크를 들고 우승 소감과 팬들을 향한 감사의 메시지를 전했다.

오타니는 '스펙트럼 스포츠넷 TV'가 진행한 인터뷰에서 "오늘 우리가 하는 우승 퍼레이드를 (내년에)세 번째로 할 수 있을까라는 생각을 하고 있다"며 "우승을 해서 열광적인 팬들에 둘러싸일 수 있다는 건 멋진 일이다. 정말 즐겁고 기쁘다"고 말했다.

월드시리즈 MVP 야마모토는 스페인어로 "좋은 오후(Buenas tardes)"라고 인사한 뒤 "지는 것은 우리의 선택지가 아니란 걸 알 것이다. 동료들과 이 순간을 함께 하다니 너무 좋다"고 소감을 나타냈다.

프리먼은 "마지막 아웃을 잡아내면 어떤 경기에서 이기든 그 승리의 기쁨은 특별하다. 그날 밤은 특별했다. 이 퍼레이드를 숨을 쉬며 경험할 수 있다는 것은 내 마음 속에서 항상 이기고 싶게 만드는 원동력"이라고 했다.

은퇴하는 클레이튼 커쇼는 "수 백만명의 팬분들이 와주신 것 같다. 다저스를 얼마나 사랑하는 지 새삼 깨닫는다. 올해도 우리는 우승을 하고 축하하는 자리를 맞았다. 그 일원이 돼서 선수생활을 마칠 수 있으니 완벽하다"고 밝혔다.

이날 다저스타디움 열린 우승 축하 본행사에는 약 5만2700명의 팬들이 운집했다.


"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만27…
오타니 쇼헤이와 부인 다나카 마미코가 팬들을 향해 활짝 웃으며 답하고 있다. Imagn Images연합뉴스

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만27…
LA 다저스가 4일(한국시각) LA 시내에서 월드시리즈 우승 퍼레이드를 진행했다. EPA연합뉴스
그런데 우승 축하 퍼레이드 도중 오타니와 야마모토가 정규시즌 MVP 및 사이영상 최종 후보에 올랐다는 소식이 전해졌다. BBWAA(전미야구기자협회)는 이날 양 리그 MVP, 사이영상, 올해의 신인, 올해의 감독 등 4개 부문 각 3명의 파이널리스트를 발표했다. 물론 투표는 정규시즌 직후 이뤄져 월드시리즈 우승이 표심에 영향을 주지는 않았다.


오타니는 NL MVP 최종 후보로 필라델피아 필리스 카일 슈와버, 뉴욕 메츠 후안 소토와 함께 이름을 올렸다. 슈와버가 NL 홈런 및 타점 타이틀을 차지했지만, 오타니의 수상이 확실시 된다.

MLB.com은 '오타니는 생애 4번째이자 3년 연속 MVP가 유력하다. 다른 두 명은 슈와버와 소토'라며 '다저스 이적 후 두 번째 시즌을 맞아 커리어 하이인 55홈런을 때렸고, 타율 0.282, OPS 1.014, OPS+ 179를 마크했다. 뿐만 아니라 투수로도 복귀해 14경기에서 47이닝을 던져 1승1패, 평균자책점 2.87, 62탈삼진을 올렸다'고 활약상을 소개했다.

오타니는 bWAR은 7.7로 전체 3위, fWAR은 9.4로 2위에 올랐다. 2023년 이후 2년 만에 투타 겸업 완전체로 돌아온 오타니가 또 다시 만장일치 의견으로 MVP가 될 지에 관심이 쏠릴 뿐이다.


"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만27…
야마모토가 월드시리즈 우승 트로피 옆에서 팬들을 향해 말하고 있다. AFP연합뉴스
반면 야마모토의 사이영상 수상 가능성은 희박하다. 작년과 달리 건강한 몸으로 풀시즌을 소화한 야마모토는 30경기에서 173⅔이닝을 투구해 12승8패, 평균자책점 2.49, 201탈삼진을, 피안타율 0.183을 올렸다. 피안타율은 양 리그를 합쳐 1위, 평균자책점은 NL 2위, WHIP(0.99)는 3위다. 사이영상 자격은 충분하나 경쟁자가 너무 강력하다.

피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 양 리그를 합쳐 평균자책점(1.97), WHIP(0.95) 각 1위, 탈삼진(216) 공동 2위, 투구이닝(187⅔) 4위, 볼넷 대비 탈삼진(5.14) 2위로 수상이 유력하다. 나머지 후보는 필라델피아 필리스 크리스토퍼 산체스다.

사이영상은 오는 13일, MVP는 14일 발표된다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.