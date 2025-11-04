'대박' 김하성이 연봉 230억 포기한 진짜 이유 "290억부터 시작, NYY-SD도 가능성"

[스포츠조선 나유리 기자]벌써부터 김하성에 대한 시장 평가가 달아오르는 분위기다. 옵트아웃을 선택하고 FA 시장에 나온 이유가 있다.

김하성은 4일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스와의 남아있는 2026시즌 1600만달러(약 230억원)를 포기하고, FA 자격을 취득하기로 했다. 이날 '뉴욕포스트' 존 헤이먼 기자가 SNS에 이 소식을 알렸고, 이후 스포츠 매체들이 관련 소식을 전했다.

김하성은 1년전인 지난해 샌디에이고 파드리스와의 계약이 끝난 후 첫 FA 자격을 얻었다. 그리고 FA를 선언했지만, 시즌 중반 어깨 부상을 입어 수술을 한 후 재활 중인 상태라 좋은 조건의 오퍼를 받기가 어려웠다. '모험'이라는 지적도 있었다.

결국 해를 넘겨 유격수 보강을 원한 탬파베이 레이스와 1+1년 최대 2900만달러에 사인했다. 2026시즌에 대한 '+1년'은 선수 옵션이었다.


'대박' 김하성이 연봉 230억 포기한 진짜 이유 "290억부터 시작, …
AFP연합뉴스
스몰 마켓인 탬파베이가 올 시즌 사실상 포스트시즌 진출이 좌절되자, 김하성을 시장에 내놨고 웨이버 과정을 거쳐 애틀랜타로 이적했다. 김하성이 애틀랜타 이적 이후 한달간 공수에서 좋은 모습을 보여주면서 옵트아웃 가능성에 대한 희망이 커졌다.

그리고 옵트아웃은 예상대로 현실이 됐다. 무엇보다 중요했던 이유는 올해 메이저리그 FA 시장에서 대어급 유격수가 거의 없다는 사실이다. FA 최대어 유격수로 꼽히는 토론토 블루제이스의 보 비셋을 제외하면, 김하성이 2~3번째 수준급 선수로 꼽힌다.

김하성의 몸값이 치솟을 수밖에 없는 환경. 여기에 김하성의 에이전트는 '슈퍼 에이전트' 스캇 보라스다.

'MLB.com'의 애틀랜타 담당기자는 "브레이브스는 여전히 김하성과 다년 계약을 체결할 수 있다. 하지만 경쟁이 치열해졌다. 이번 오프시즌 가장 중요한 할 일은 유격수 확보다"라면서 "김하성의 에이전트인 보라스는 고객을 최고의 FA 유격수로 마케팅할 기회를 잡았다. 30세의 한국 출신인 그는 연평균 가치 최소 2000만달러(약 288억원)에 달하는 다년 계약을 맺을 수 있다"고 전망했다.


'대박' 김하성이 연봉 230억 포기한 진짜 이유 "290억부터 시작, …
AFP연합뉴스

시장 분위기나 상황을 봤을때, 김하성이 연간 최소 2000만달러, 한화로 300억원 이상을 보장받는 다년 계약을 충분히 체결할 수 있다고 전망한 것이다.

이어 유격수 보강이 필요한 뉴욕 양키스가 김하성 영입을 노릴 수 있다면서 "양키스가 김하성이나 다른 유격수를 영입한다면, 앤서니 볼프가 애틀랜타의 옵션이 될 수 있다"고 내다봤다.

현재 언급되는 유력 구단은 양키스, 애틀랜타, 샌프란시스코 자이언츠, 샌디에이고 파드리스 등이다.

'MLB트레이드루머스'는 "김하성은 여전히 애틀랜타가 다시 데려오려고 노력할 것이다. 아니면 닉 앨런이 주전 유격수를 해야 한다. 김하성은 3년 이상의 계약을 얻거나, 탬파베이와의 계약 때처럼 옵트아웃을 넣은 2년 계약을 더 모색할 수 있다"면서 "그의 옛팀인 샌디에이고도 잰더 보가츠를 2루로 밀어낼 유격수를 검토해볼 수 있다"고 예측했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

