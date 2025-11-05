어느 세월에 박찬호 따라잡나? '팔꿈치 수술' 다르빗슈 내년 건너뛰고 4…

|
[스포츠조선 노재형 기자]샌디에이고 파드리스 우완 다르빗슈 유가 팔꿈치 수술을 받아 내년 시즌을 통째로 쉰다.
그가 2023년 2월 맺은 6년 1억800만달러의 연장계약은 2028년 시즌까지 적용된다. 계약 내용을 따르면 앞으로 보장된 빅리그 활동 기간은 사실상 두 시즌 뿐이다. 다르빗슈는 2023~2025년, 최근 3년 연속 부상자 명단에 올라 이제는 풀시즌을 던질 수 있는 건강을 회복하기 더욱 힘들어졌다는 평가를 받는 상황이다.
MLB.com은 '올해 15차례 선발등판을 해 평균자책점 5.38을 기록한 다르빗슈는 팔꿈치 부상 때문에 얼마나 더 던질 수 있을 지 확신할 수 없음을 인정했다'고 전했다.
그러나 다르빗슈는 2012년 메이저리그 데뷔 이후 13시즌 동안 115승93패, 평균자책점 3.65, 2075탈삼진을 기록했다. NPB 시절까지 포함하면 통산 208승을 올려 구로다 히로키(203승)를 제치고 미일 통산 최다승 투수로 올라섰다.
이번에 받은 수술은 토미존 서저리는 아니지만 팔꿈치에 칼을 댄 건 세 번째다. 그는 2015년 3월 토미존 서저리를 받고 그해 재활에 매달렸고, 2018년에도 팔꿈치 관절경 수술을 받았다. 다르빗슈의 이탈로 샌디에이고가 내년 시즌 확보한 선발투수는 닉 피베타, 조 머스그로브, 랜디 바스케스 셋 뿐이다. 딜런 시즈와 마이클 킹은 월드시리즈 종료 후 FA 자격을 얻었다.
다르빗슈는 아직 은퇴를 직접적으로 거론하지는 않고 있지만, 마흔을 넘긴 뒤 돌아온다는 점에서 부활에 성공할 지는 미지수다. 그는 박찬호가 갖고 있는 아시아 투수 메이저리그 최다승(124승) 기록에 9승을 남겨 놓고 있다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com