올해도, 내년도 KT 필승조는 손-원 커플...그들은 왜 김진성, 야마모토 소환했나

기사입력 2025-11-09 18:57


올해도, 내년도 KT 필승조는 손-원 커플...그들은 왜 김진성, 야마모…
사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김용 기자] "목표는 무조건 가을야구!"

KT 위즈는 올시즌 6년 연속 가을야구에 실패해 아쉬움을 남겼다. 하지만 원상현이라는 새로운 필승조를 발굴한 건 큰 소득. 기존 손동현과 내년에도 7, 8회 필승조 역할이 기대된다. 두 사람은 대만에서 열린 3개국 친선 평가전에서 국제 경험을 쌓았다. KT는 대만에서 일본 라쿠텐 골든이글스, 대만 라쿠텐 몽키스와 친선전을 벌인다.

손동현은 "일본 투수들 실력이 좋다고 하는데 던지는 걸 보며 배울 점이 있을 것이다. 여러 유형의 타자를 상대하는 것도 공부가 될 수 있다. 그러면서 성장하는 거다. 실제로 골든이글스는 만만치 않더라"고 소감을 밝혔다.

원상현은 "대만도 처음이고, 일본팀과 시합도 처음이다. 평소 일본야구를 좋아한다. 실제 수준이 어떨지 궁금했다. 골든이글스전에서 무실점하자 감독님께서 '한국에서도 제발 이렇게 던져달라고'고 하셨다"고 밝혔다.

두 사람은 아쉬웠던 올시즌도 돌이켰다. 손동현은 "학생 때부터 아픈 적이 없다가, 지난해부터 2년 연속 부상이 찾아왔다. 관리의 중요성을 느겼다. 올해 정말 잘하다 부상이 오니 너무 힘들었다. LG 트윈스가 원정에 왔을 때 김진성 선배에게 먼저 인사하고 보강 운동법을 물어보기도 했다"고 말했다.

루키 시즌 선발로 나섰다 올해 필승조로 바뀐 원상현은 "얼마 전 월드시리즈를 보며 LA 다저스 야마모토를 보며 입을 다물게 됐다. 그동안 내가 한 변명들을 아무렇지 않게 이겨내더라. 느낀 게 많았다"고 소개했다.

이강철 감독은 두 사람을 내년에도 핵심 전력으로 보고 있다. 손동현은 "KT 투수진 일원인 게 자랑스럽고 자부심을 느낀다"고 말했다. 원상현은 "동현이형, 박영현형 이 형들과 내가 필승조로 묶이는 자체가 신기하다. 기분 좋다"고 했다.

두 사람은 다음 시즌 목표에 대해 약속이나 한 듯 "가을야구"라고 힘줘 말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재혼' 서동주, 父서세원 잃고 미국 집도 날렸다 "변호사로 번 돈 증발"

2.

수지, 180도 다리찢고도 '여유'....발레로 뽐낸 놀라운 유연성

3.

최진혁, 힘들었던 시절 도와준 '은인' 공개 "이분 아니었으면 데뷔조차 못 했을 것"('미우새')

4.

쯔양, 숨겼던 '리스트' 공개했다 "다 합치면 천개가 넘어"

5.

'용준형♥' 현아, 59→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴..."뼈말라 좋아했잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

스포츠 많이본뉴스
1.

10점 대승에도 웃을 수가 없었다...김서현 충격 실점이 대표팀을 지배해버렸다

2.

"손흥민, 따라올테면 따라와봐" '아무말' 호날두 실력은 못 깐다, 왼발로만 181골 '21세기 통산 5위'

3.

팬들의 응원에도... 156km 오로지 직구 승부 김서현 2볼넷, 1안타 체코전 첫 실점[고척 현장]

4.

오베르단-전민광 공백 "타격 없을 수 없어"...그럼에도 승리 의지 다진 박태하 감독 "준비는 잘 됐다, 선수들도 분위기 알아"[현장인터뷰]

5.

소노 빅3의 위력! KT 수비 완벽파훼. 나이트-켐바오-이정현 62P 합작. KT 22점 차 완파. 빅3 시너지 승부처 지배했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.