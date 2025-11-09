"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

기사입력 2025-11-09 21:49


"기사 보셨죠. 저 괜찮아요" 성시경, 매니저 배신에도 웃었다

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 성시경이 전 매니저의 금전적 배신에도 불구하고 예정된 무대를 끝까지 지켜냈다.

성시경은 9일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이페스티벌'의 마지막 무대 주인공으로 올랐다.

첫 곡으로 '너의 모든 순간'을 부른 그는 무대에 오르자마자 관객의 환호 속에서 특유의 따뜻한 미소를 보였다.

이어 "안녕하세요, 성시경입니다. 나는 정말 '국뽕'을 지향하는 사람이다. 인천공항 정말 너무 멋지지 않나. 나 어릴 땐 김포공항만 있었는데, 정말 옛날 사람 같다"라며 재치 있게 인사를 건넸다.

최근 전 매니저의 횡령 사건으로 마음고생이 깊었던 그는 조심스럽게 근황을 언급했다.

성시경은 "다들 기사 보셔서 알겠지만, 저는 괜찮다. 기쁜 마음으로 노래 부르러 왔으니 잘 즐기고 들어주셨으면 좋겠다"라며 팬들을 안심시켰다.

그는 "목소리도 확인할 겸 최선을 다해 부르고 가겠다"라고 말하며 진심 어린 무대를 이어갔다.

객석에서는 뜨거운 환호와 박수가 쏟아졌다.


소속사에 따르면, 성시경은 전 매니저 A씨로부터 수억원대 금전 피해를 입었다.

A씨는 콘서트 암표 단속을 명목으로 VIP 티켓을 빼돌리고, 부인 명의의 통장으로 수익을 챙긴 것으로 전해졌다.

소속사는 "내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 규모를 확인 중"이라며 "A씨는 이미 퇴사했다"고 밝혔다.

성시경은 이 같은 사실이 알려진 직후 "최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다.

가족처럼 믿었던 사람에게 배신당하는 건 나이가 들어도 쉽지 않다"고 털어놓았다.

그는 현재 유튜브 콘텐츠 업로드를 잠정 중단한 상태다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

2.

남궁민, ♥진아름과 결혼 4년 차...대놓고 애정 표현 "사랑하는 내 사람"

3.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

4.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

5.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

연예 많이본뉴스
1.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

2.

남궁민, ♥진아름과 결혼 4년 차...대놓고 애정 표현 "사랑하는 내 사람"

3.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

4.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

5.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

3.

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

4.

"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

5.

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.