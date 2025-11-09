"김동현, 박지훈 좋았다." KT 위즈, 대만 라쿠텐에 3대6 역전패. 교류전 1무1패 마무리

최종수정 2025-11-09 21:54

"김동현, 박지훈 좋았다." KT 위즈, 대만 라쿠텐에 3대6 역전패. …
사진제공=KT 위즈

"김동현, 박지훈 좋았다." KT 위즈, 대만 라쿠텐에 3대6 역전패. …
사진제공=KT 위즈

"김동현, 박지훈 좋았다." KT 위즈, 대만 라쿠텐에 3대6 역전패. …
사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 권인하 기자]KT 위즈가 '2025 타오위안 아시아 교류전'에서 대만 프로야구 라쿠텐 몽키스에 접전 끝에 역전패를 당했다.

KT는 9일 대만 타오위안시 라쿠텐 타오위안구장에서 열린 대회 3일째 라쿠텐 몽키스와 경기에서 3대6으로 패했다. 지난 7일 일본의 라쿠텐 골든이글스오의 경기에서 1대1 무승부를 기록했던 KT는 이로써 3개국 프로팀이 참여한 이번 교류전을 1무1패로 마무리했다.

KT는 이날 유준규(중견수)-이강민(유격수)-김건휘(지명타자)-이정훈(좌익수)-김민석(포수)-장준원(2루수)-강민성(1루수)-윤준혁(3루수)-최동희(우익수)로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 김동현.

이날 양팀은 쫓고 쫓기며 치열한 공방전을 벌였다. 초반 기세는 KT가 좋았다. KT는 2회초 1사 후 김민석의 볼넷과 장준원의 안타로 1,3루의 찬스를 만들었고, 강민성의 희생플라이로 1-0으로 앞섰다. 4회초엔 장준원과 강민성의 연속안타와 윤준혁의 볼넷으로 만든 무사 만루서 최동희의 밀어내기 볼넷으로 2-0 리드.

그러나 올해 대만시리즈 우승팀인 몽키스는 쉽게 물러서지 않았다. 4회말 2사 3루에서 7번 추신이 1타점 적시 2루타를 때렸고, 5회말엔 1사 2루서 5번 장자오훙이 투런포를 날려 3-2로 단숨에 역전을 했다.

KT가 다시 6회초 힘을 냈다. 2사 1,3루서 발로 동점을 만들었다. 이정훈 타석 때 1루 주자 이강민이 2루로 도루하며 시선을 끄는 사이 3루 주자 유준규가 홈을 밟아 3-3 동점을 만든 것.

그러나 몽키스는 6회말 앞서 나갔다. 2사 1루서 대타 류쯔제가 투런포를 쏘아 올리며 다시 5-3으로 앞섰고, 8회말 1사 3루 때 추성우의 1타점 적시 2루타로 6-3까지 격차를 벌리며 승기를 잡았다.

KT 이강철 감독은 경기 후 "일본 라쿠텐과 경기에서도 득점권을 살리지 못했는데 오늘 경기에서도 좋은 기회에서 도망가지 못한게 아쉽다"라면서 "선발로 나온 김동현은 올해 1라운드에 지명한 선수다. 지속적으로 성장시켜야 할 선수다. 오늘 좋은 투구를 해줘서 가능성을 보게 됐다. 박지훈은 2026년 신인드래프트 1라운드 선수인데, 기대감이 생긴다. 마찬가지로 좋은 투구를 보여줬다"면서 젊은 투수들의 가능성을 눈여겨봤다.

이 감독은 대만, 일본 선수들을 비교해 달라는 질문에 "한 경기로 다 알 순 없지만, 일본야구는 우리가 자주 봐왔다. 대만야구도 난 많이 봐왔다. 팬들도 많이 재미있어하고, 내가 선수 때처럼 타자들이 빠른 공을 여전히 잘 친다. 1군 선수들을 모두 만난 건 아니라 평가가 조심스럽지만, 변화구에는 아직 약한 모습도 있는 것 같다. 일본야구는 변화구 대처가 좋다는 걸 다시 한번 느꼈다"라고 했다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

2.

남궁민, ♥진아름과 결혼 4년 차...대놓고 애정 표현 "사랑하는 내 사람"

3.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

4.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

5.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

3.

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

4.

"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

5.

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

3.

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

4.

"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

5.

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.