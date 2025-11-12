두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

기사입력 2025-11-12 12:15


두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는
14일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기, 5회말 1사 1루 LG 김현수의 내야땅볼때 1루주자 오스틴이 2루 포스아웃되고 있다. 1루 송구를 이어가는 KIA 유격수 박찬호의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.14/

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는
27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 2회초 무사. 강백호가 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 김현수가 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스는 전통적으로 외부 FA에 인색했다. 하지만 올해는 여러 정황상 두산이 적극적으로 지갑을 열 것이라는 관측이 설득력을 얻었다. 박찬호 김현수 강백호 등 대어급 선수들에게 관심 있다는 이야기가 솔솔 나온다.

그럼에도 불구하고 두산은 지금까지 유지했던 기조에서 크게 벗어나지는 않을 전망이다. 돈도 있고 의지도 있지만 '오버페이'까지 감수할 정도는 아니다.

김원형 두산 신임 감독은 지난 10일 일본 미야자키 마무리캠프 현장에서 사장 단장과 꽤 긴 시간 대화를 나눴다. 10월 취임식 이후 오랜만에 만났다고 한다. 김원형 감독은 전반적인 훈련 상황을 브리핑하고 FA 관련 진행 상황도 공유 받았다.

김원형 감독은 "내부적으로 최선을 다하고 있다고 들었다. 내가 막 더 구체적으로 들어갈 상황은 아니다"라고 귀띔했다. 김원형 감독은 취임식 당시 내부 FA를 전부 잡아주면 좋겠다고 말했다.

두산이 올 겨울 FA 시장에 뛰어들 것이라고 보는 이유는 크게 3가지다. 이번에 선임한 김원형 감독 취임 선물이 기대된다. 올 시즌 두산은 9위로 추락했다. 선수단 중심을 잡아줄 강력한 에이스가 없다는 점을 뼈저리게 느꼈다. 마침 모그룹도 엄청난 호황을 누려 자금 상황이 넉넉하다.

두산의 가려운 곳을 긁어줄 FA는 3명으로 압축된다. 유격수 박찬호와 강력한 좌타자 강백호, 정신적 지주 역할까지 가능한 김현수가 돋보인다.

하지만 걸림돌도 만만찮다. 세 선수 모두 타 구단과 엄청난 '머니 게임'을 펼쳐야 한다. 박찬호 강백호는 이번 FA 시장 최대어다. 김현수는 현 소속팀 LG가 재계약 의지가 강하다.

게다가 두산은 내부 FA부터 우선 잡아야 한다. 이영하 최원준 조수행 등 집토끼만 3명이다.


결국 박찬호 김현수 강백호를 잡으려면 상당한 출혈이 예상된다. 특히 박찬호의 경우에는 반드시 영입하고 말겠다는 구단이 나타났다고 알려졌다. 두산은 그보다는 다소 신중하게 접근하는 분위기가 감지된다.


미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 성형외과서 퇴짜 맞았다 "고칠 곳 너무 많이 못한다고"

2.

이민정, ♥이병헌과 결혼한 이유 "여유 있고 유머러스한 사람"

3.

서하얀, ♥임창정 저격 "넷째 子, 미래 키 예측에 좌절…남편이 마이너스 요소"

4.

박미선, 완쾌 없는 유방암 판정 "치료받다 죽을 것 같았다" ('유퀴즈')

5.

'21세' 장원영, 한남동 빌라 137억 전액 현금 매입..김태희도 살던 집

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성엔 매우 희소식, "LAD, 비?을 2루수로 데려올 것" 美...ATL, 양키스에 토론토도 KIM 수요층

2.

"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만난다

3.

"괴물 김민재 아스널로?" BBC피셜! KIM-흐비차 발굴한 '나폴리 미다스의 손', 아스널 전격합류 임박

4.

'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT·롯데 제대로 붙었다

5.

와 이렇게까지 한다고? 해병대 캠프인줄.. 투수들 15kg 모래주머니 러닝! → "하체 단단해진 느낌 확실"

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성엔 매우 희소식, "LAD, 비?을 2루수로 데려올 것" 美...ATL, 양키스에 토론토도 KIM 수요층

2.

"고민 끝에 신청했다" 대반전 FA 접수, 비운의 A등급 외야수 일단 만난다

3.

"괴물 김민재 아스널로?" BBC피셜! KIM-흐비차 발굴한 '나폴리 미다스의 손', 아스널 전격합류 임박

4.

'와 박찬호 100억↑ 이게 맞나'…이미 이성 잃었다, KIA·두산·KT·롯데 제대로 붙었다

5.

와 이렇게까지 한다고? 해병대 캠프인줄.. 투수들 15kg 모래주머니 러닝! → "하체 단단해진 느낌 확실"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.