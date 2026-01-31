[오피셜] 진짜 손흥민이 추천해서 미국 왔다...추락한 토트넘 동료, 산호세 이적 "쏘니와 이야기했다, 맞대결 기대돼"

기사입력 2026-01-31 09:20


사진=손흥민 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 정말 미국이 좋은 모양이다.

미국 메이저리그사커(MLS) 구단 산호세 어스퀘이크는 30일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 티모 베르너 영입을 발표했다. 구단은 '29세의 독일 국가대표인 베르너는 2028년 6월까지 계약돼 있다. 그는 지정선수(Designated Playeer) 로스터 자리를 차지하며, 산호세 구단 역사상 최대급 이적 중 하나로 평가된다'고 언급했다.

베르너는 "미국으로 가는 결정은 항상 큰 선택이지만, 성공하기 위한 모든 조건이 갖춰져 있다. 경기장과 시설은 아름답고, 무엇보다도 이 리그에서 큰 성공을 거둔 경험 많은 감독인 브루스 아레나가 직접 독일까지 와서 계획을 설명해 준 점이 인상 깊었다. 산호세 팬들은 매 경기 모든 것을 쏟아붓는 선수를 보게 될 것이다. 나는 어느 클럽에서든 항상 트로피를 목표로 했고, 결국 결과를 만들어냈다. 그래서 산호세에 와서 우승하고 싶다"며 이적 소감을 말했다.
사진=MLS
베르너는 MLS로 이적하기 전에 손흥민과 연락했다. 손흥민과 베르너는 2024년 1월 연을 맺었다. RB 라이프치히에서 꾸준하게 출전 시간을 확보하지 못하고 있던 베르너에게 토트넘이 손을 내밀었다. 독일어를 할 줄 아는 손흥민은 베르너와 빠르게 친해졌다. 베르너는 토트넘에서 1년 6개월을 보내면서 손흥민과 친해졌다.


베르너는 손흥민에게 MLS가 어떤 곳인지를 물었다. 그는 "쏘니(손흥민 애칭)와도 이야기했다. 토트넘에서 좋은 친구가 됐다. 그가 LAFC로 간다는 것도 발표 전에 들었다. 내 이적이 발표된 뒤에는 바로 메시지를 보내 'MLS에 온 걸 환영한다'고 하더라. 그와 맞붙는 경기가 정말 기대된다. 리그가 성장하고 있고, 옛 동료들과 적으로 만나는 경험도 기대된다"며 손흥민과의 만남을 기대했다. 베르너는 산호세 이적 후 손흥민과 함께 찍은 사진을 올리면서 우정을 과시하기도 했다. 손흥민도 이 게시글에 화답했다.

베르너는 얼른 경기를 뛰고 싶어했다. "6개월 동안 팀에서 내가 원하던 방식으로 관여하지 못했고, 지난 14~15년 동안 즐겨왔던 축구를 하지 못했다. 다시 이 세계로 돌아오고 싶었고, 매일 훈련장에서 일하며 주말에 경기를 뛰고, 트로피를 따고, 승리하는 일상을 원했다. 그래서 지금이 변화를 줄 적기라고 느꼈다"고 고백했다.
산호세에서는 베르너의 부활을 볼 수 있을까. 2020년까지만 해도 베르너는 라이프치히와 독일을 대표하는 슈퍼스타였다. 하지만 첼시 이적에 실패한 뒤로 베르너의 커리어는 내리막길뿐이다. 라이프치히 2기 시절도 불안했고, 토트넘 시절에는 최악에 가까웠다. 라이프치히도 돌아가서도 달라지는 건 없었다. MLS에서도 성공하지 못한다면 베르너는 더 많은 비판에 시달릴 가능성이 높다. 산호세는 연봉 샐러리캡에 포함되지 않는 DP 자리로 베르너를 영입했기 때문이다.

