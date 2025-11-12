'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄..? 과도한 몸값 부풀리기에 피로도 쌓인다 [미야자키 현장]

기사입력 2025-11-12 16:21


'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄.…
10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회말 2타점 적시타를 날린 KIA 박찬호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/

'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄.…
10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 6회 1타점 적시 2루타를 날린 KIA 박찬호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.10/

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] FA 최대어로 꼽히는 '박찬호 100억설' 태풍이 미야자키까지 덮쳤다. 박찬호 영입설에 휘말린 롯데 자이언츠와 두산 베어스가 공교롭게 미야자키에서 마무리캠프를 진행 중이다. 롯데와 두산은 오히려 100억설의 근원이 어디인지 궁금해하는 눈치다.

풀타임이 보장된 유격수 박찬호를 두고 다수 구단이 계산기를 꺼내들었다. 원 소속팀 KIA 타이거즈를 비롯해 유격수가 취약한 롯데 두산과 KT 위즈까지 실질적인 관심을 나타냈다. 수요가 치솟으면서 박찬호의 몸값이 올라가는 현상은 예견된 일. 그러나 설마했던 '100억원'이라는 초고액 소문이 나돌자 정작 롯데와 두산은 갸우뚱하는 반응이다.

롯데 관계자는 "취약 포지션을 보강하기 위해 조건에 맞는 선수를 주시하고 있는 것은 사실"이라고 원론적인 답변을 내놨다. 두산 관계자 역시 "팀에 정말 도움이 된다면 나이나 포지션을 떠나 영입할 준비는 하고 있다"고 신중한 입장을 유지했다.

다만 '박찬호 100억설'에 대해서는 피로감을 느끼는 분위기다. 여러 구단이 박찬호를 원한다는 상황을 이용해 계약 규모를 최대한 부풀리려는 행태가 감지되기 때문이다.

경쟁 구단 간에는 소통이 불가능에 가깝다. 선수와 에이전트는 갑의 위치에서 여러 구단을 저울질하며 야금야금 몸값을 높여갈 수 있다.


'박찬호 100억 태풍' 미야자키까지 덮쳤다 → 정작 롯데·두산은 글쎄.…
17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 1회초 1사 1, 3루 최형우의 희생플라이 때 박찬호가 득점하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/
시장 상황 탓에 거액을 주고 계약했지만 실패한 사례들이 쌓이고 있다. 에이전트의 협상 전략에 더는 놀아나고 싶지 않다는 불만이 엿보인다.

박찬호를 영입하면 전력 상승은 분명하다. 동시에 단번에 팀의 체급을 한 단계 업그레이드 특급 플레이어는 아니라는 것 또한 사실이다.

터무니없는 인플레이션은 오히려 역효과 위험을 초래한다. 구단 예상 범위를 뛰어넘는 몸값에 아예 발을 빼버리는 팀이 하나 둘 나오기 시작하면 낙동강 오리알이 되지 말란 법이 없다.


미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

스포츠 많이본뉴스
1.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

2.

뭐? FA 유격수 최대어가 다저스로 온다고? 이는 왜 김혜성에게 재앙같은 소식인가

3.

“한국 대표팀 죄송합니다” 끝내 수술대 오른 사상 최초의 선수, 미리 고백했었다

4.

"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

5.

원태인 '껌딱지' 문동주, 이렇게 행복한 표정이 나오다니... 대표팀에서 가장 친해진 두 남자[대표팀 출국현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

2.

뭐? FA 유격수 최대어가 다저스로 온다고? 이는 왜 김혜성에게 재앙같은 소식인가

3.

“한국 대표팀 죄송합니다” 끝내 수술대 오른 사상 최초의 선수, 미리 고백했었다

4.

"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

5.

원태인 '껌딱지' 문동주, 이렇게 행복한 표정이 나오다니... 대표팀에서 가장 친해진 두 남자[대표팀 출국현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.